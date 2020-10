Non accenna a fermarsi la pandemia da Coronavirus, che desta più di qualche preoccupazione in vista dell’arrivo della stagione invernale. C’è bisogno di chiarimenti importanti su un argomento ancora molto dibattuto, soprattutto alla luce dei risultati (che potete leggere qui) dello studio condotto dalla CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), secondo i quali le particelle virali depositate sul display di un dispositivo riuscirebbero a sopravvivere per 28 giorni almeno, ma in laboratorio e quindi in condizioni che difficilmente potranno ripetersi nella vita quotidiana.

Il test è stato condotto alla temperatura costante di 20° centigradi, per di più al buio per scongiurare il rischio di venire le particelle virali neutralizzate dall’effetto dei raggi ultravioletti, che sappiamo essere in grado di disgregare il Coronavirus. Adesso diteci chi di voi vivrà per i prossimi 28 giorni senza luce e per di più mantenendo una temperatura controllata sempre costante. Come potete vedere, sono condizioni difficilmente ripetibili nella vita quotidiana. Le particelle virali, peraltro, sono state di proposito depositate sul vetro impiegato per il test (analogo a quello utilizzato per gli smartphone), un’altra condizione non facilmente riscontrabile nel quotidiano, in quanto sappiamo che in genere esse vengono veicolate dalla saliva.

Vi stiamo fornendo queste spiegazioni per rassicurarvi, e non certamente per esortarvi a prendere sotto gamba la questione: resta buona regola disinfettare lo smartphone, sporco per antonomasia viste le tante superfici con cui entra sistematicamente in contatto durante la giornata. Fate solo attenzione a non farne una psicosi, igienizzando peraltro il dispositivo nel modo giusto, senza danneggiarlo (la cosa migliore da fare è evitare di utilizzare detergenti aggressivi, scegliendo sempre e solo prodotti adatti per il contatto con le apparecchiature elettroniche). Se avete qualche domanda da fare non avete che da chiedere attraverso il box qui sotto.