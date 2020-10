Sono numerosissime le offerte Amazon per questo Prime Day 2020 a partire da oggi 2020, con una parentesi che non potevamo non dedicare ad Alexa, oltre ai vari Echo Dot ed Echo Show da oggi 13 ottobre. Premesso che una mega promozione come quella concepita ieri per Echo Auto, di cui vi abbiamo parlato praticamente in tempo reale (siamo scesi da 60 a 35 euro), ora bisogna prendere in esame altre opportunità gustose per il pubblico italiano.

Il Prime Day 2020 di Amazon con Alexa ed Echo Dot

Il prodotto principale, per tutti coloro che vogliono tuffarsi nel mondo di Alexa con il Prime Day 2020 è senza ombra di dubbio Echo Dot, il vostro assistente vocale che, una volta connesso alla rete WiFi di casa, vi consente di avere a disposizione una voce pronta a rispondere su qualsiasi argomento. La funzione principale di Echo Dot, però, resta quella di fornirvi tutta la musica che volete, collegando ad Amazon Music (ideale per chi ha attivato Prime), o a servizi terzi come Spotify, nel caso in cui abbiate optato per quest’altra opzione. Il prezzo per il prodotto “base” è sceso a soli 19,99 euro.

Offerta Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con... Ti presentiamo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente più...

Controlla la musica con la tua voce – Ascolta brani in streaming da...

L’altra grande offerte del giorno si riferisce agli Echo Show. Una sorta di sveglia da piazzare nella vostra camera da letto, che tuttavia metterà a vostra disposizione non solo uno schermo luminoso da 5 pollici in grado di regalarvi un’esperienza visiva del tutto differente rispetto a prodotti di questa categoria, ma anche tutte le funzioni collegate ad Alexa. Qui, con il Prime Day 2020 di Amazon, lo sconto è pari al 50%, con prezzo attualmente pari a poco meno di 45 euro.

Offerta Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pronta ad...

Fai una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che...

Chiudo con la parentesi iniziale, ricordando a tutti i nostri lettori che Echo Auto sia ancora disponibile con il forte sconto menzionato ieri. Dunque, se siete interessati a portare Alexa nella vostra macchina, oggi 13 ottobre potete farlo grazie al Prime Day 2020 di Amazon con una spesa di poco inferiore ai 35 euro.