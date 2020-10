Purtroppo si registrano ancora problemi Rocket League in questo martedì 13 ottobre. Ci troviamo al cospetto di un nuovo malfunzionamento distante circa 24 ore dall’ultimo verificatosi solo nella mattina di ieri. Il noto titolo di Psyonix deve dunque vedersela con nuovi errori che di certo non sono graditi ai giocatori.

Le prime difficoltà per Rocket League, in questa giornata del 13 ottobre, si sono verificati a partire dalle ore 14 e sono ancora in corso al momento di questa pubblicazione. Grazie alle informazioni relative allo status del servizio sembrerebbe proprio che i server adibiti al gioco siano inattivi e per questo motivo l’accesso al titolo sia difficoltoso o impossibile. Ad ogni modo, si verificano pure arresti anomali durante le sessioni e i gamers sono costretti a fare più tentativi per portare a termine determinati obiettivi.

Il sito Downdetector segnala già diverse centinaia di segnalazioni di problemi Rocket League in questa prima parte di pomeriggio. Trattandosi di seconda vistosa anomalia nel giro di sole 24 ore, le difficoltà potrebbero essere più gravi da superare. Al momento non si raccolgono feedback del team Psyonix sulla natura del down, né tanto meno su eventuali tempi di risoluzione delle anomalie. Questo approfondimento verrà aggiornato nei prossimi minuti in caso di novità sui disservizi correnti.

Aggiornamento 15:00 – I problemi Rocket League stanno progressivamente rientrando. Dopo circa un’ora pure di vistose anomalie, possiamo dire che i server hanno ricominciato a funzionare e con essi le principali funzioni del gioco. Le anomalie correnti possono essere considerate solo una coda del down appena risolto e dunque rientreranno nel giro di qualche minuto. Sulla vera natura delle anomalie non si è pronunciata ancora Psyonix ma è probabile che quanto accaduto oggi non sia dissimile da quanto registrato pure nella giornata di ieri. Non è detto comunque che il team social su Twitter di Rocket League non voglia dire la sua.