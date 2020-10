Quello dei PC da gaming è un mercato in continua espansione. Mentre una certa fetta del popolo geek attende con impazienza il prossimo mese di novembre per mettere le mani sulle console next-gen targate Sony e Microsoft – quindi PS5 e Xbox Series X -, ci sono altri videogiocatori che preferiscono vivere incredibili esperienze in pixel e poligoni proprio sugli schermi di un personal computer.

Non dovrebbe stupire allora che siano in molti alla ricerca di un PC da gaming adeguato per poter far girare al meglio le produzioni videoludiche più acclamate degli ultimi anni. Magari ad un prezzo vantaggioso. Casca quindi a pennello l’Amazon Prime Day 2020, vale a dire l’iniziativa del colosso dell’eCommerce fondato da Jef Bezos che sconta tantissimi prodotti di ogni tipo di categoria per gli abbonati al servizio Amazon Prime. Dopo i videogiochi in sconto nelle giornate del 13 e del 14 ottobre, andiamo di conseguenza a scoprire insieme le migliori offerte per i personal computer pensati per i videogiocatori, spaziando tra vari produttori più importanti del settore, tra cui MSI, ASUS, HP e Lenovo, che propongono varie configurazioni.

MSI GP75 Leopard 10SEK-050IT, Notebook Gaming 17,3" FHD IPS-Level... Solo chi sa adattarsi al cambiamento è in grado di sopravvivere ed...

Prestazioni e stile in perfetta armonia:discendente diretto della...

MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT, Notebook Gaming, 15,6" FHD 144Hz, Intel... NUOVO GL65: Solo chi sa adattarsi al cambiamento è in grado di...

SANGUE CALDO, CUORE FREDDO: Smaltisci il calore con il nuovo Cooler...

Tra i PC da gaming più interessanti ci sono quelli realizzati da MSI, ora in sconto in occasione dell’Amazon Prime Day di ottobre. Tra i tanti, abbiamo ad esempio l’MSI GP75 Leopard 10SEK-050IT da 17,3 pollici e Intel Core I7-10750H a 1479,99 euro, accompagnato dall’MSI GL65 Leopard 10SFSK-297IT, notebook gaming da 15,6 pollici che è messo in vendita sui listini di Amazon al prezzo di 1719,99 euro. Non manca neppure uno sconto sul prezzo dell’MSI GE75 Raider 10SFS-271IT, abbassato a 2119,99 euro per la variante da 17,3 pollici.

Passando a casa HP, con l’inizio dell’Amazon Prime Day 2020 possiamo fare nostro l’HP – Gaming OMEN 17-cb1002nl Notebook a 1699,99 euro, l’HP – Gaming OMEN 15-dh1002nl Notebook a 1499,99 euro e ancora l’HP – Gaming OMEN 15-dh0057nl Notebook a 1199 euro. Chiudono Asus e Lenovo, rispettivamente con ASUS ROG Strix G15 G512LV-HN056T al prezzo in saldo di 1299 euro e con il Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, proposto a 999,99 euro.