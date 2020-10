L’Amazon Prime Day 2020 è scattato oggi 13 ottobre, regalando offerte da capogiro anche per quanto riguarda gli smartwatch e le smartband delle migliori marche (Xiaomi, Huawei, Fitbit e Garmin). Si parte da uno dei modelli più amati, l’Amazfit Bip Lite (autonomia di 45 giorni con un solo ciclo di ricarica, misurazione continua della frequenza cardiaca, notifiche e allarmi, schermo riflettente), in offerta esclusiva Amazon Prime Day 2020 a 38,90 euro (per poterne approfittare dovrete abbonarvi ad Amazon Prime, servizio che ricordiamo essere gratuito per 30 giorni per chi volesse provarlo). Di un gradino superiore è Amazfit Bip S (sensore ottico di tracciamento biologico, GPS, schermo a colori transflettivo), sempre in disponibilità immediata e vostro a 60,99 euro.

Da veri intenditori è il Fitbit Versa 2, un prezioso alleato per il benessere e la forma fisica. Anche in questo caso si fanno valere le offerte Amazon Prime Day 2020: 149,90 euro con spedizione gratuita e disponibilità immediata per l’edizione standard, che è veramente tanta roba.

Non si può non prendere in considerazione l’Huawei Watch GT 2e, un altro smartwatch che sa il fatto suo e che l’Amazon Prime Day 2020 consentirà di pagare 109,90 euro. Il dispositivo permette di tenere traccia di 15 modalità di allenamento professionali, tra cui molti sport all’aperto grazie all’apporto del sistema di localizzazione GPS e GLONASS.

Un altro formidabile smartwatch protagonista delle offerte Amazon Prime Day 2020 di oggi 13 ottobre è il Garmin Forerunner 45, vostro a 129,90 euro (sempre con spedizione gratuita). Parliamo di un orologio GPS da corsa con display a colori con funzioni Smart, Live Track e richiesta soccorso, compatibile con iPhone e Android.

Infine lo spazio che meritano le Xiaomi Mi Band 4 e 5, tra le generazioni più amate delle ormai celebri smartband del produttore cinese. La prima è in offerta Amazon Prime Day 2020 a 22,99 euro, mentre la seconda è disponibile a 31 euro (per il momento non è oggetto di particolari sconti, ma terremo monitorato il prodotto per voi anche nelle prossime ore).