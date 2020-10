L’appuntamento con le offerte degli Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi della due giorni che si è appena aperta rappresenta un momento cruciale nell’anno dei gamers. È infatti in questo frangente che bisogna portare a segno tutti i colpi programmati da tempo. Nel rispetto del portafogli e di un risparmio utile per le proprie tasche.

Numerosi sono infatti i titoli proposti a prezzi ultra convenienti, che rendono gli Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi un’occasione imperdibile. Sconti anche su produzioni di ultimissimo approdo sugli scaffali, come le esclusive Sony per PS4 rilasciate durante l’estate.

E, a ridosso dell’inizio del periodo dei regali, ormai a un tiro di schioppo, sarebbe una grave mancanza non approfittarne. Si tratterebbe pur sempre di una spesa in meno da fare tra qualche settimana. E, probabilmente, in quel caso il prezzo da pagare sarebbe quello pieno.

Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi, gli sconti imperdibili

Apriamo la nostra rassegna dedicata agli sconti degli Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi a tutto gas. Il primo sguardo lo volgiamo infatti verso l’ambito motoristico, con due titoli in particolare che hanno attirato la nostra attenzione.

Produzioni molto differenti tra loro per concept e gameplay quali The Crew 2 e F1 2020. Si passa dal racing game di stampo arcade a quello simulativo, dal trittico di auto, velivoli e natanti alle rombanti e superveloci monoposto. Il tutto nel segno di un risparmio significativo sulla spesa da effettuare.

Storia analoga quella dedicata al mondo del calcio, dove gli attori coinvolti sono sempre gli stessi due. Anche quest’anno si rinnova la sfida tra FIFA 21 e PES 2021, con quest’ultimo che ha però scelto la strada dell’aggiornamento. Quello di Konami è infatti un update stagionale, con l’impalcatura ludica della passata edizione che sosterrà tutte le modifiche apportate dal team di sviluppo.

Electronic Arts ha invece optato per il supporto totale all’attuale generazione di console e alla prossima. Chi acquisterà infatti una copia del gioco di calcio per PS4 o Xbox One, riceverà l’aggiornamento gratuito in caso di passaggio su PS5 o Xbox Series X.

Avevamo parlato, in apertura, di sconti importanti per questi Amazon Prime Day 2020 sui videogiochi anche sulle ultime esclusive PS4. E i tagli sul prezzo si concretizzano in particolar modo su The Last of Us Part 2, il recente grande successo targato Naughty Dog.

Sempre di esclusive si parla in ambito Nintendo Switch, un ambito nel quale solitamente è molto difficile vedere sconti. E qui due sono i titoli che hanno attirato la nostra attenzione, vale a dire Luigi’s Mansion 3 e Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Questi sono solo alcuni dei videogiochi in sconto: pronti a fare il colpaccio sul vostro videogioco preferito?