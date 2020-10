C’è una nuova donna nella vita del Principe Carlo: il trailer di The Crown 4 mostra le prime immagini video di Lady Diana e Margaret Thatcher, figure centrali di questa quarta stagione. La serie Netflix, che racconta la storia del regno decennale della regina Elisabetta II e della lotta tra il suo io privato e pubblico, torna con un nuovo ciclo di episodi a novembre.

La trama di The Crown 4 è ambientata alla fine degli anni Settanta. La casa reale è impegnata a garantire una linea di successione al trono, cercando una moglie al Principe Carlo, ancora scapolo alla soglia dei trent’anni. La scelta ricade sulla giovane Diana Spencer. La loro storia d’amore, che appare idilliaca e pubblicizzata fino allo stremo dai media, culmina con il matrimonio tra la neo coppia allo scopo di appianare le tensioni politiche tra la Regina Elisabetta II e il primo ministro donna, Margaret Thatcher. Le cose peggiorano quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland, creando conflitti all’interno del Commonwealth.

Scritta da Peter Morgan, in The Crown 4 ritroviamo Olivia Colman nei panni della sovrana inglese; Josh O’Connor in quelli del principe Carlo; Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret; e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo. Nel cast anche Erin Doherty nei panni della Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, con Tom Byrne che veste i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten. New entry Emma Corrin nella parte di Diana Spencer e Gillian Anderson che interpreta Margaret Thatcher.

Ecco il teaser trailer di The Crown 4 in italiano:

La prima parte di stagione si concentrerà sulle preoccupazioni della Regina e della sua famiglia per la linea di successione al trono, quindi alla conseguente scelta di trovare una sposa appropriata per il Principe Carlo. La seconda parte racconterà invece la storia d’amore del Principe con la giovane Lady Diana Spencer. Dipinta come una favola per unire il popolo inglese, dentro le mura, appare chiaro che la loro relazione è tutt’altro che a lieto fine – soprattutto per la giovane donna, perseguitata dai giornalisti e fotografi appostati ovunque.

La quarta stagione di The Crown sarà disponibile su Netflix dal 15 novembre.