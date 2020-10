Justin Bieber annuncia Lonely sui social. La nuova collaborazione, a questo giro, lo affianca al produttore Benny Blanco e ai colleghi Jacob Tremblay e Lil Dicky. L’artista di Holy aveva già fatto riferimento al nuovo singolo sui suoi canali la settimana scorsa, quando aveva postato un filmato che mostrava i due nuovi featurer il 10 ottobre.

Il 5 ottobre, inoltre, Benny Blanco aveva postato una serie di foto che mostravano riferimenti al brano annunciato oggi con la didascalia: “Justin Bieber?”.

Bieber, ultimamente, si sta circondando di artisti di un certo calibro a partire da Justin Timberlake e Shawn Mendes, con i quali ha annunciato prossime collaborazioni. Di recente inoltre l’artista ha partecipato al video di Popstar di DJ Khaled e Drake e ha rilasciato il singolo Holy insieme a Chance The Rapper e i due artisti hanno scelto di devolvere tutti gli utili del singolo a favore dei fan più bisognosi.

Nel suo ultimo post Justin Bieber annuncia Lonely e comunica che il singolo con Benny Blanco uscirà venerdì 16 ottobre 2020. Lo fa, l’artista, allegando l’immagine di un bambino seduto in un camerino in quello che sembra essere un fotogramma del videoclip ufficiale.

L’ultimo album in studio di Justin Bieber è Changes, pubblicato il 14 febbraio 2020 come quinta esperienza discografica. Non è dato sapere se i featuring annunciati e confermati dalla popstar siano destinati a un nuovo album. Lonely sarà il primo brano pubblicato da Benny Blanco nel 2020. Precedentemente il produttore ha lavorato insieme a Selena Gomez, Juice WRLD e tanti altri, e in un’intervista rilasciata per NME aveva rivelato di progettare una svolta artistica dopo aver firmato brani commerciali di successo.

Nelle ultime ore, quindi, Justin Bieber annuncia Lonely e non aggiunge altro, ma i fan hanno notato che il ragazzino ritratto nella foto indossa lo stesso outfit che l’artista usava in giovane età.