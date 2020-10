J-Ax sventola il dito medio contro coloro che hanno criticato l’iniziativa I Love My Radio, dalla quale è uscita vincitrice Albachiara di Vasco Rossi. A non aver digerito gli attacchi di alcuni che non hanno gradito le cover è proprio Alessandro Aleotti, che ha spiegato il motivo del suo dispiacere per la riuscita dell’operazione.

Gli artisti coinvolti nell’evento per il festeggiamento dei primi 45 anni delle radio libere sono stati tanti, ma le cover proposte non sono spesso piaciute ai più. J-Ax ha voluto soffermarsi su questo punto, mandando a quel paese tutti quelli che non hanno gradito le tante cover proposte in queste settimane.

“Tutti gli artisti che hanno fatto queste cover a tanti sono piaciuti però ho letto dei siti e tantissimi persone che facevano discorsi da boomer ‘eh però l’originale è l’originale’. Questo modo di pensare reazionario completamente italiano ha rotto proprio il ca**o! Noi artisti, prima di essere artisti, siamo i fan di altri artisti. Non sempre uno vuole cantare una canzone di un altro perché vuole nutrire al proprio ego ma semplicemente come tributo alla musica che ci ha colpito e ci ha fatto crescere”.

Ax si è poi scagliato contro coloro che ha chiamato critici reazionari: “Ecco volevo dire una cosa a questi critici reazionari. Sappiate che se questo Paese se fa un passo avanti e due indietro è per colpa di quelli come voi! Abbiamo fatto queste cover per una iniziativa che serviva alla musica, l’abbiamo fatto per amore verso gli artisti che hanno creato la canzone originale”.

Il rapper milanese viene dal rilascio di un album molto particolare, che ha riservato ad alcuni ascoltatori. Jacksonville potrebbe anche avere un seguito, ma la notizia non è ancora confermata. Il disco, arrivato a sorpresa, segue il rilascio di ReAle che aveva presentato al BlueNote di Milano e nei diversi live unplugged che hanno preceduto la quarantena.

Il concerto che avrebbe dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago nel mese di settembre è rimandato al 2021. I biglietti sono tornati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali dedicati alla vendita. Lo spettacolo sarà recuperato a marzo del prossimo anno.