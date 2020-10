Tutto è pronto per il ritorno in replica di Imma Tataranni. La fiction con Vanessa Scalera (presto impegnata in prima serata su Sky nella serie Romulus) continua a mietere successi e lo stesso farà in queste puntate centrali che porteranno Imma sempre più vicina al suo sogno proibito, Ippazio Calogiuri, adesso lontano per via del concorso a cui lei stessa lo ha spinto a partecipare. Oggi i due si ritroveranno insieme ad indagare nell’episodio dal titolo “Maltempo” che metterà insieme una giovane giornalista e un politico pronto ad occupare una poltrona di tutto rispetto alla Regione Basilicata.

Proprio Imma Tataranni riceve la visita di una giornalista, Donata Miulli, pronta a rivelare alcuni dettagli su un caso scottante in cui si è imbattuta e che riguarda da vicino l’onorevole Luigi Lombardi, candidato alla Presidenza della Regione, di cui è stata l’amante. Imma la manda via in malo modo rimandando il loro appuntamento a quando avrà prove precise ma sembra proprio che di questa scelta si pentirà per molto tempo visto che la giornalista verrà ritrovata cadavere.

Apparentemente si tratta di suicidio visto che sembra che Donata si sia buttata da un muraglione ma Imma nota che qualcosa non quadra e, soprattutto, ricorda bene la richiesta di aiuto della giovane nel suo ufficio. La giornalista sosteneva di aver rivelazioni scottanti sull’onorevole Luigi Lombardi ma toccherà ad Imma e Jessica andare dai genitori della ragazza, i quali l’hanno vista l’ultima volta la mattina del giorno precedente, prima che andasse a cercare lavoro presso un ristorante.

Il sostituto procuratore parla col gestore del ristorante in cui Donata avrebbe dovuto fare una prova, scoprendo che all’ultimo la ragazza non si era presentata sostenendo di non sentirsi bene; il cameriere Luciano Lauria, che aveva frequentato Donata fino alla morte della ragazza, crede che il malore fosse una scusa ed è convinto che non si sia suicidata dato che amava troppo la sua terra per lasciarla. Il caso porterà Imma a Roma proprio insieme a Calogiuri e questo complicherà le cose non solo per Donata ma anche per lei stessa che a stento tratterrà i propri istinti.

Imma Tataranni tornerà la prossima settimana, il 20 ottobre, con un caso che la toccherà molto da vicino ovvero la morte della sua ex compagna di banco al liceo, Stella Pisicchio, che è stata assassinata nel suo appartamento. Taccardi stabilisce che Stella è morta per strangolamento e la morte sembra riconducibile ad un sito di incontri. Sarà uno degli uomini che l’avevano contattata ad averla uccisa?