C’è già chi storce il naso all’idea che I Simpson prenda posizione in maniera così netta a poche settimane dalle elezioni presidenziali più divisive nella storia degli Stati Uniti, eppure la politica è sempre stata fra i motori umoristici della serie. Certo, in questo caso assume connotazioni quantomai spaventose: la clip pubblicata da Variety, infatti, situa le elezioni del 2020 nel contesto di un inedito episodio di Halloween, Treehouse of Horror XXXI.

In questo episodio Homer incarna dubbi e miopie di una sostanziosa fetta dell’elettorato statunitense. È Marge a dovergli ricordare di andare a votare e Lisa – rigorosamente in mascherina – ad ancorarlo alla realtà una volta raggiunta la cabina elettorale. Indecisione davanti alla lista dei candidati (fra i quali spunta anche Alexa di Amazon)? Inammissibile, per la bambina, la quale intima al padre di pensare a tutto ciò che è successo nel paese dal 2016. Peccato che a Homer torni in mente un unico, ininfluente evento accaduto tre anni prima: Faye Dunaway annuncia l’Oscar al film sbagliato e scompare dalla circolazione.

È a questo punto che l’orrore della realtà fa scattare la risata a denti stretti. Una pioggia di motivi per cui non votare Trump – che la stessa Variety ritiene fortemente riduttiva – invade lo schermo con la forza di un vero e proprio appello al buon senso. L’obiettivo è la salvezza del paese da un candidato non adatto a ricoprire il ruolo di presidente per un secondo mandato:

Ha reso accettabile la caccia agli orsi in letargo

Ha messo dei bambini in gabbia

Ha chiamato i messicani stupratori

Ha fatto l’imitazione di un giornalista disabile

È orribile in abiti da tennis

Non riesce a farsi tenere per mano dalla moglie

Ha chiamato i paesi del terzo mondo paesi di m***a

Ha chiamato Tim Cook “Tim Apple”

Ha detto che gli ebrei che votano per i democratici sono sleali

Ha svelato dei documenti top secret in un ristorante di Mar-A-Lago

Ha chiamato i suprematisti bianchi “brave persone”

Ha rivelato informazioni riservate all’ambasciatore russo

Ha chiesto al presidente ucraino di indagare sui Biden

Ha invitato la Cina a indagare sui Biden

È entrato nel camerino durante un concorso per Miss Teen USA

Ha fatto pressioni sul primo ministro australiano perché aiutasse Barr a indagare su Mueller

Ha parlato di toccare la ****

Ha mentito sulle dimensioni della sua cerimonia di insediamento

Si è rifiutato di pubblicare le sue dichiarazioni dei redditi

Ha distrutto l’EPA (Agenzia per la protezione ambientale)

Ha confiscato e distrutto le note dell’interprete dopo un incontro con Putin

Ha twittato una foto riservata su un sito missilistico iraniano

Ha chiamato Baltimora “un disastro disgustoso, infestato da ratti e roditori”

Ha detto che Meryl Streep è “sopravvalutata”

Ha diffuso alla stampa informazioni sull’attentato di Manchester del 2017

Non ha partecipato ad alcuna cena con i giornalisti alla Casa Bianca

Ha detto che a Megyn Kelly “esce sangue da quella roba”

Ha detto che Carly Fiorina ha “una faccia da cavallo”

Ha distrutto l’impeachment

Ha portato Ivanka al G7

Ha corrotto il Congresso

Ha nominato e non licenziato Betsy DeVos

Ha messo Jared a occuparsi del Medio Oriente

Ha offerto cibo del McDonald’s ai calciatori del Clemson

Ha distrutto la democrazia

Ha perso Hong Kong

Ha minacciato Marie Yovanovitch

Ha ritirato gli Stati Uniti dall’accordo sul clima

Ha permesso che si mettessero taglie sui soldati

Ha invaso Portland

Si è ritirato dall’OMS

Si è vantato di conoscere la data

Ha commutato delle sentenze

Ha detto di bere la candeggina

Persona, donna, uomo, telecamera, tv

Ha distrutto le poste

Ha pagato $750 di tasse

Vuole un terzo mandato

Voleva finire sul Monte Rushmore

E non abbiamo detto la cosa peggiore

Per quanto questa possa considerarsi la più palese opposizione a una figura politica statunitense, i presidenti sono stati spesso oggetto dell’umorismo de I Simpson. La stessa presidenza Trump è stata profetizzata in un episodio del 2000, in cui si diceva che il tycoon sarebbe diventato presidente entro il 2030. In seguito, però, gli autori della serie hanno rifiutato l’espressa richiesta dell’allora magnate di apparire in un episodio come guest star, un no senza precedenti per una celebrità di tale rilevanza. Chi invece è arrivato a interagire con la famiglia Simpson è George Bush Sr., che in un episodio sculaccia Bart e finisce in una rissa con Homer. Il sindaco di Springfield Joe Quimby, infine, è il risultato di una distorsione parodica del senatore Ted Kennedy.

Questo nuovo episodio di Halloween, ultima uscita del ciclo La Paura Fa Novanta de I Simpson, andrà in onda negli Stati Uniti domenica 18 ottobre e racchierà anche parodie della serie Netflix Russian Doll e dei film Toy Story e Spider-Man: Into The Spider-Verse. Ecco la clip in cui Homer fa i conti con i 50 motivi per cui non votare Trump: