La diffida del Codacons alla Rai scatena l’ira di Fedez, che torna ad avere problemi con l’Associazione di Rienzi, seppure indirettamente. Federico Lucia ha scritto: “Dagli amici mi guardi Dio, che dal Codacons mi guardo io”.

L’azione del Codacons aveva lo scopo di bloccare la messa in onda del documentario Chiara Ferragni – Unposted, inserito all’interno dello speciale condotto da Simona Ventura. Il Codacons ha anche minacciato azioni legali contro la rete.

Nella nota del Codacons, si legge:

“Il documentario, come sottolineato dalla totalità dei critici, non è una opera cinematografica né artistica, ma solo un mega spot pubblicitario di carattere commerciale in favore di Chiara Ferragni e della sua attività imprenditoriale. Una pubblicità continua della durata di 80 minuti che la Rai, essendo servizio pubblico, non può in alcun modo trasmettere, perché rischia di veicolare un messaggio di carattere commerciale a danno degli spettatori, peraltro diseducativo”.

Nei mesi scorsi, Fedez e il Codacons si erano scontrati a causa della raccolta fondi che la coppia aveva avviato per il San Raffaele. In quel caso, la segnalazione riguardava le commissioni versate dai donatori di GoFundMe, raccolta fondi con la quale i Ferragnez avevano raggiunto i 4 milioni di euro in breve tempo, poi impiegati nella realizzazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

In questi giorni, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. Dopo la smentita sul sesso, la coppia è tornata a confermare di aspettare una bambina. Leone è nato a Los Angeles a marzo 2018, a qualche mese dal matrimonio dei loro genitori.

Sul fronte musicale, Federico Lucia sta per rilasciare il suo nuovo album, quello che darà un seguito naturale a Paranoia Airlines. L’ultimo singolo in radio è Bella Storia, mentre nel video ufficiale compare sua moglie Chiara Ferragni, in parrucca bruna.