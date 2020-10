Diodato non sarà a Eurovision Song Contest 2021 per rappresentare l’Italia. A confermarlo è il regolamento del Festival di Sanremo appena pubblicato. Come di consueto, sarà il vincitore dell’ultima edizione della kermesse a partecipare a ESC, senza che vi sia la possibilità di una corsia preferenziale per il vincitore 2020.

Il cantautore pugliese ha conquistato un posto a Eurovision con la vittoria in Fai Rumore, ottenuta a seguito della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. L’edizione 2020 del festival continentale è stata annullata per emergenza sanitaria, ma Diodato ha fatto sentire la sua voce attraverso l’esibizione speciale all’Arena di Verona, nella quale ha cantato da solo.

L’unica condizione per la quale Diodato potrebbe partecipare a Eurovision Song Contest sarebbe una nuova gara vinta al Festival di Sanremo. La nuova edizione della kermesse si terrà al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo, con la conduzione di Amadeus e la partecipazione di Fiorello. La coppia è stata confermata dopo gli ottimi risultati di ascolto dell’edizione 2020.

I nomi dei Big saranno annunciati nella prima serata di Rai1, nel corso dello speciale dedicato alle Nuove Proposte. L’annuncio dei Campioni torna, quindi, nella storica collocazione di dicembre dopo gli inconvenienti del 2019, esplosi nello spoiler di un settimanale che aveva anticipato l’intera lista dei partecipanti.

Nonostante la mancata conferma a Eurovision Song Contest, il 2020 è stato l’anno d’oro di Diodato. Oltre alla vittoria al Festival di Sanremo, Diodato ha vinto un David di Donatello per Che Vita Meravigliosa e un Nastro D’Argento, oltre ad aver chiuso l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il brano Adesso, dopo il Soundtrack Stars Award.

In quest’anno così particolare, Diodato ha continuato il suo percorso musicale attraverso il rilascio di un singolo slegato dal suo ultimo album, Che Vita Meravigliosa. Un’Altra Estate ha così arricchito la rotazione radiofonica estiva, insieme a tutti gli altri singoli che hanno reso più leggeri molti giorni difficili.