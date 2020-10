Finalmente ci siamo. La nuova stagione televisiva è ormai ai nastri di partenza e quello che un tempo era l’affollato settembre adesso è diventato l’atteso novembre: da S.W.A.T. 4 a NCIS 18, poco fa CBS ha annunciato il ritorno in onda di ben 10 serie, tra cui i crime di punta che solitamente occupano il prime time di Rai2 nel fine settimana. Dopo tanta attesa, il lavoro sui set è ricominciato tenendo conto di tutte le restrizioni dovute alla pandemia in corso e questo ha fatto slittare di un paio di mesi il debutto dei grandi show ma finalmente si vede la luce alla fine del tunnel e i fan dovranno prendere penna e agenda per segnare tutti i debutti del prossimo mese di novembre.

Ma quali sono le serie annunciate poco fa da CBS? S.W.A.T 4 e NCIS 18 sono solo due dei titoli che debutteranno a novembre in Patria arrivando poi, solo successivamente, anche in Italia tra Rai2 e Sky, per un totale di cinque drammi e cinque commedie a cominciare dalla nuova B Positive, firmata dal famoso e pluripremiato produttore esecutivo Chuck Lorre e del creatore Marc Pennette che si ispira all’esperienza personale di quest’ultimo come ricevente di un trapianto.

CBS ha annunciato anche il ritorno di NCIS 18 di martedì 17 novembre; la nuova stagione di Young Sheldon e quella di Mom, giunta alla sua ultima stagione ma senza la sua protagonista, Anna Faris. E non potevano non mancare NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans domenica 8 novembre e la première di due ore di S.W.A.T. 4, mercoledì 11 novembre.

Ecco il promo rilasciato per l’occasione:

Questi show si uniscono alle anteprime della stagione già annunciate ovvero 60 MINUTES e 48 HOURS e THE AMAZING RACE. Ma ecco il calendario dei debutti delle serie cult CBS:

Giovedì 5 novembre

YOUNG SHELDON 4

B POSITIVE

MOM 8

Domenica 8 novembre

60 minuti

NCIS: LOS ANGELES 12

NCIS: NEW ORLEANS 7

Mercoledì 11 novembre

THE AMAZING RACE

S.W.A.T. 4 (Una Première di 2 ore)

Lunedì 16 novembre

THE NEIGHBORHOOD 3

BOB ♥ ABISHOLA 2

martedì 17 novembre

NCIS 18