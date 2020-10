Una notizia bomba impazza in questo martedì 13 ottobre con il riferimento a Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. Tra primi rumor in merito all’avvenuto contagio e la relativa conferma sono trascorse poche ore. Il giocatore della Juventus avrebbe contratto la malattia senza alcun dubbio e giungono anche dichiarazioni ufficiali a tal proposito.

A dare la notizia in Italia è stato tra gli altri il sito di Repubblica che rilancia appunto la notizia pubblicata per la prima volta dal giornale portoghese “A Bota”. Alle voci di stampa ha fatto subito seguito la dichiarazione della Federcalcio di Lisbona visto che il calciatore si trovava in ritiro presso la nazionale portoghese proprio quando ha appreso della sua positività. Il giocatore in effetti stava osservando il ritiro per la partita della sua nazionale contro la Svezia, in programma domani 14 ottobre per la Nations League.

La notizia di Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19 di certo sconvolge anche il campionato italiano di serie A per il fatto che il giocatore ora dovrà osservare assoluto riposo, in attesa di sconfiggere il virus. Non è noto se la trasmissione del contagio possa essere avvenuta appunto in Portogallo considerando che siamo al terzo caso della nazionale lusitana. La brutta notizia aveva toccato già il giocatore Josè Fonte del Lillen e poi anche il portiere Anthony Lopes e non è affatto detto che la catena di contagi si fermi qui.

Probabilmente sulla grave questione si pronuncerà a breve anche la Juventus. L’assenza del suo calciatore di punta oltre che le sue personali condizioni di salute saranno senz’altro argomento di discussione ai vertici della società sportiva proprio in queste ore. La nota positiva, in ogni caso, sembrerebbe essere solo una finora. Anche se positivo al Covid-19 Ronaldo risulta essere asintomatico e dunque non accusa particolari malesseri o problemi dopo il contagio.