Con la seconda ondata di contagi da Coronavirus ad aver toccato anche l’Italia, mettere in download Immuni sul proprio smartphone si fa ancora più importante. L’app per il tracciamento è infatti un potente strumento per limitare e monitorare il diffondersi del COVID-19, e può esercitare la sua piena efficacia solo se scaricata dal maggior numero possibile di italiani.

Dopo una partenza in sordina – e le immancabili teorie complottiste al seguito -, Immuni continua comunque a “cavalcare” e a riscuotere consensi. E’ infatti notizia degli ultimi giorni che l’applicazione è stata messa in download – tra dispositivi iOS e Android – da oltre 8 milioni di persone in tutta Italia, che a quanto pare ripongono fiducia nello strumento di contact tracing fortemente voluto dal Governo. Lo stesso che, come apprendiamo ufficialmente nella giornata di oggi, è stato protagonista di un vero e proprio passaggio di consegne.

Sogei e PagoPA hanno di conseguenza assunto il controllo di Immuni, come previsto dal contratto firmato con gli sviluppatori di Bending Spoons. Sarà direttamente lo Stato italiano ad occuparsi della manutenzione e degli sviluppi del client, sotto la supervisione del Ministero dell’Innovazione, della Salute e del Commissario Straordinario per l’Emergenza Coronavirus in Italia. C’è da sottolineare che il team di sviluppo non ha percepito alcun compenso per la creazione dell’app, e ne ha messo a disposizione di tutti il codice sorgente su Github, rendendolo liberamente visionabile da studiosi e ricercatori. Nelle dichiarazioni più recenti, Bending Spoons si è poi detta orgogliosa del lavoro svolto:

Siamo orgogliosi della fiducia che otto milioni di italiani hanno già riposto in Immuni. Speriamo che sempre più persone installeranno l’app, contribuendo ad accrescerne l’efficacia ogni giorno di più.

E voi, state utilizzando Immuni? Se no, perché? Ditecelo nei commenti, mentre vi ricordiamo che il download è del tutto libero e si basa sul senso di responsabilità e collaborazione del singolo cittadino.