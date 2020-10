Milanese, classe 1989, laureata in Filosofia, Matilde Gioli è diventata nell’ultimo decennio una delle attrici più promettenti del cinema e della fiction in Italia. All’anagrafe Matilde Lojacono, la Gioli ha preso il cognome di sua madre come nome d’arte quando ha iniziato ad avvicinarsi alla recitazione. A scoprirla è Paolo Virzì, che le affida il suo primo ruolo al cinema nel pluripremiato film del 2013 Il Capitale Umano.

Un esordio decisamente fortunato quello di Matilde Gioli, che a soli 25 anni ha ottenuto il suo primo ruolo con un regista del calibro di Virzì in un film vincitore di 7 David di Donatello e altrettanti Nastri d’Argento, 4 Ciak d’Oro e un Globo d’Oro. Il cinema si accorge di lei – che proprio grazie al ruolo dell’adolescente Serena ne Il Capitale Umano vince il Premio Biraghi per gli attori emergenti ai Nastri d’Argento nel 2014 – e iniziano ad arrivare importanti occasioni, sempre sul grande schermo.

Dopo l’esordio sul piccolo schermo in un episodio di Gomorra – La Serie nel 2014, l’anno successivo Matilde Gioli appare in ben tre film: Solo per il Weekend, Belli di Papà e Un Posto Sicuro. Del 2016, invece, è la miniserie tv Di Padre in Figlia, primo ruolo televisivo ricorrente per l’attrice: nella serie trasmessa con successo da Rai1, Matilde Gioli è diretta da Riccardo Milani e recita al fianco di Alessio Boni, Cristiana Capotondi e Stefania Rocca. Un film di nicchia ma molto apprezzato dalla critica, 2night, è il remake di una pellicola israeliana che vede Matilde Gioli protagonista insieme a Matteo Martari, per la regia di Ivan Silvestrini, mentre nel 2017 arriva la collaborazione con Alessandro D’Alatri per la commedia The Startup. Con Milani torna a lavorare nella commedia Mamma o Papà? con Antonio Albanese e Paola Cortellesi e sempre nel 2017 recita ne La Casa di Famiglia di Augusto Fornari, con Lino Gianciale, Stefano Fresi e Libero de Rienzi. Nel 2018 prende parte al film di Giovanni Veronesi Moschettieri del Re – La penultima Missione. Tra il 2019 e il 2020 ha avuto due piccoli ruoli ne Gli Uomini d’Oro, noir basato su una storia vera per la regia di Vincenzo Alfieri, e nella commedia È Per Il Tuo Bene, diretta da Rolando Ravello, in cui interpreta la figlia di un imprenditore impersonato da Marco Giallini.

Nel 2019 si unisce al cast di Doc – Nelle Tue Mani, il medical drama diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, in onda nella primavera 2020 su Rai1 con la prima parte di stagione record d’ascolti. In Doc – Nelle Tue Mani, Matilde Gioli interpreta Giulia Giordano, specializzanda innamorata del protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero), con cui aveva una relazione prima della perdita di memoria che ha colpito il medico. Da lui aveva imparato a fare il medico affidandosi solo ai numeri e all’analisi clinica, senza applicare empatia nei confronti dei pazienti. Ma il cambiamento nella vita di Fanti coincide anche con la necessità per Giulia di fare i conti con se stessa: da un lato c’è Andrea che non ha ricordi della loro storia, dall’altro c’è il collega Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino), chiaramente interessato a lei ma anche sciupafemmine incallito.

Doc – Nelle Tue Mani, in onda con la seconda parte di stagione dal 15 ottobre su Rai1, è già stata rinnovata per una seconda stagione, che dovrebbe confermare la presenza di Matilde Gioli nel cast.