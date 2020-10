Il concerto dei The Struts a Milano è confermato per il 2021. Il gruppo si aggiunge agli Aerosmith nella serata dell’11 giugno. Sul palco, ci saranno anche i Rival Sons.

Il gruppo è ora in radio con il singolo Strange Days, che hanno rilasciato in collaborazione con Robbie Williams, prima del nuovo album che è in programma per il 16 ottobre. Nel disco, saranno presenti altre grandi collaborazioni come da Albert Hammond Jr dei The Strokes, quindi Tom Morello dei Rage Against The Machine a Joe Elliott e Phill Collen dei Def Leppard. Il disco è prodotto e registrato a Los Angeles nello studio di John Levine.

Del disco, il gruppo racconta:

“È stato molto divertente registrare questo disco in questo modo piuttosto che lavorare durante il tour con diversi produttori in diversi paesi. Volevamo catturare il più possibile quell’eccitazione e in alcune occasioni sembrava che le canzoni piovessero dal cielo. Sono stati 10 giorni magici per noi e speriamo che quando le persone ascolteranno il disco sentiranno anche loro questa magia”.

I biglietti già acquistati per la serata degli Aerosmith rimarranno validi per l’evento dei The Struts. I biglietti singoli sono disponibili sui canali di vendita abituali, su TicketOne su Vivaticket e su Ticketmaster.

Intanto, il tour che i The Struts avrebbero dovuto tenere in Italia nel 2020 è stato annullato. Si attende la riprogrammazione delle date di Padova, Roma e Brescia ma, per il momento, i fan che hanno acquistato il biglietto hanno potuto richiederne il rimborso. Le richieste rimarranno aperte fino al 17 ottobre.

Live Nation sta lavorando alla riorganizzazione dell’evento di Milano per il quale sono già stati confermati alcuni artisti. L’intera edizione della manifestazione era stata rimandata a causa dell’emergenza Coronavirus che ha impedito tutte le grandi manifestazioni. Il nuovo DPCM ha appena confermato la stretta sui concerti, con il numero massimo di 200 persone per gli eventi al chiuso e 1000 per quelli all’aperto, che con la stagione fredda in arrivo difficilmente potranno tenersi.