Oggi Arisa, vittima di bullismo a scuola, è una donna nuova. Tale si sentiva già negli anni delle medie, quando dalla sua casa nella campagna della Basilicata suo padre pascolava le pecore proprio vicino alla fermata dell’autobus che trasportava gli studenti. La chiamavano “pecora” per metterla sullo stesso piano degli animali e con questo pretesto la accusavano di puzzare, un ingenuo specismo che le riversavano contro per cercare in lei l’etichetta della sottomessa, della diversa.

“È tremendo, ma da noi è normale. Specie noi donne siamo abituate a farci dire di tutto, siamo messe in discussione già in famiglia”.

Lo ha raccontato al Corriere Della Sera. L’Arisa vittima di bullismo, però, non si è mai piegata alla volontà dei prepotenti. Oggi racconta di quanto fosse difficile sopportare lo scherno per il suo naso quando frequentava le medie. Un continuo attacco, quello ricevuto durante gli studi, che si estendeva a frasi ingiuriose contro i docenti scritte nei muri dei bagni che poi venivano attribuite a lei, pur non avendo mai fatto una cosa del genere.

Per fuggire dalla pressione dei bulli Arisa si rifugiava nella musica, l’unica cosa che la faceva stare bene. “Non ho mai voluto essere la reginetta della classe, ma almeno sentirmi integrata”, sottolinea Arisa che, tuttavia, non riuscì nemmeno a farsi accettare dai compagni. Quella prima volta a Sanremo, quando conquistò tutti con Sincerità, Rosalba Pippa mostrava a tutti la sua sfida: una voce poetica, un look che aveva creato da sé per trovare la giusta barriera tra lei e le sue paure.

Per questo oggi l’artista è diventata portavoce del body positive: accettarsi è fondamentale, e lei stessa ammette che da quelle “punturine” si era fatta prendere un po’ troppo. A tutti coloro che subiscono le vessazioni dei prepotenti consiglia di lavorare sull’immaginazione ed estraniarsi attraverso libri e musica.

L’Arisa vittima di bullismo, oggi, è in pace con se stessa e invita tutti a fare altrettanto: lo ha dimostrato con quello scatto in costume da bagno passato già alla storia.