Possono dormire sonni tranquilli tutti i possessori di un Huawei Mate 20 o quasi perché EMUI 11 sarà destinato anche a loro. Nessun colpo di scena o boccone amaro per chi ha un modello della serie lanciata all’incirca 2 anni fa. Dunque l’aggiornamento software è assicurato come pure raccontato sulle pagine di Huawei Central.

La successione di aggiornamenti per la serie Mate 20 è stata decisamente ricca. Basti pensare che i modelli Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Rs Porsche Design e ancora Mate 20 x 4G sono stati lanciati con a bordo EMUI 9.0, per poi ricevere EMUI 9.1 e ancora EMUI 10.0 ed EMUI 10.1. Con EMUI 11 si compirà il quarto passaggio software per i modelli appena citati. Anche per il Huawei Mate 20 X 5G non sono mancati i salti in avanti e se equipaggiato inizialmente con EMUI 9.1, ha ottenuto poi EMUI 10, EMUI 10.1 e ora attende la prossima corposa release software.

Nella lista di device fin qui riportati, non a caso non compare il modello Huawei Mate 20 Lite pure lanciato nello stesso periodo dei modelli di fascia alta della stessa serie. Proprio lo smartphone più economico e del segmento mid-range non dovrebbe ricevere l’aggiornamento EMUI 11, almeno perché finora non confermato. Un po’ c’era da aspettarselo considerando la probabile strategia di preferire le varianti ammiraglia per un periodo di supporto software più duraturo.

Confermato l’aggiornamento EMUI 11 su buona parte dei Huawei Mate 40, con quali tempi avverrà il rilascio sui modelli fin qui nominati? Una tabella di marcia ben dettagliata sulla distribuzione del prezioso pacchetto non è stata neanche diramata per i device più recenti, vedi ad esempio anche il più recente Mate 30. Non resta altro da fare che pazientare dunque per le novità che difficilmente arriveranno prima dell’inizio del 2021. Per fortuna tanta attesa sarà ripagata da un’interfaccia tutta diversa e da una carrellata di nuove funzioni.