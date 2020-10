Alessia Marcuzzi non sarà al timone de Le Iene questa sera perché positiva al Coronavirus? Si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un altro brutto colpo per la redazione del programma di Italia1 che proprio nei giorni scorsi aveva perso Giulio Golia, lo storico inviato che è risultato positivo al Coronavirus. Mentre Giulio Golia ha fatto sapere che le cose per lui stanno procedendo bene e che il peggio sembra essere passato, Alessia Marcuzzi potrebbe essere ancora in piena salita.

A poche ore dalla diretta di oggi, 13 ottobre, de Le Iene, si sono susseguite le voci sulla positività della conduttrice che fino all’altro giorno non sembrava accusare sintomi particolari. E allora cosa è successo? Secondo quanto riportano Libero e Dagospia sembra che “La conduzione de Le Iene sia stata rivoluzionata last-minute” proprio a causa della positività di Alessia Marcuzzi prevista sul palco assieme a Nicola Savino e con le voci della Gialappa’s Band.

Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale di questa soffiata che Dagospia riporta sul sito senza rivelare le sue fonti anonime che sembrano essere vicine a casa Mediaset. La Pinella intanto sui social è scomparsa almeno da ieri e non ha confermato o smentito i rumors, sembra che la verità verrà a galla tra qualche minuto quando Nicola Savino lancerà la nuova puntata de Le Iene magari senza avere accanto la sua compagna di viaggio.

La voce che annuncia la sigla parla della presenza di Alessia Marcuzzi al fianco di Nicola Savino ma sul palco non si presenta. Il conduttore poi chiama la Pinella ma poi rivela che questa mattina, ad un controllo, è risultata positiva al Covid. In questo momento non ha sintomi tanto “che questa mattina ha fatto il solito controllo e mentre stava salendo sul treno ha ricevuto la telefonata che l’ha avvisata dell’esito positivo”.

Più tardi, in collegamento, Alessia Marcuzzi ha rivelato: “Ho scoperto che un’amichetta di mia figlia Mia è risultata positiva al Coronavirus e così, per scrupolo, ho deciso di fare il test, tutta la mia famiglia è negativa e io sono risultata debolmente positiva. In questo momento sono in quarantena e lontana dalla mia famiglia, sono in collegamento dal bagno…”.