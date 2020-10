Torna Stockholm Requiem su LaF con le repliche della prima stagione. Il giallo svedese, tratto dalla trilogia bestseller di Kristina Ohlsson, ha appassionato il pubblico del canale 135 di Sky grazie alle sue storie poliziesche ambientate nel gelido Nord Europa.

La serie segue le indagini di Fredrika Bergman, criminologa dai metodi anticonvenzionali ma dotata di un innato senso logico, che inizia a lavorare presso un’unità speciale della città di Stoccolma. Inizialmente non è proprio la benvenuta all’interno della squadra anche a causa del suo passato con qualche lato oscuro. Eppure, grazie alle sue capacità, si dimostrerà una risorsa importante per risolvere i casi più complicati.

La serie letteraria di Kristina Ohlsson è composta da tre libri: Indesiderata (pubblicato in Italia nel 2010), Fiore di ghiaccio (2012) e Perduta (2013). Oltre ad essere scrittrice, la Ohlssom lavora come analista di sicurezza internazionale per lo Swedish National Police Board. È anche autrice di romanzi per ragazzi, di cui l’ultimo, Angeli di Pietra, pubblicato nel 2019. Grazie a Indesiderata, Kristina Ohlsson ha venduto 200mila copie in Svezia. Il libro è stato inoltre pubblicato in venti Paesi. Nel 2018 è stata poi tratta la serie tv.

Stasera, 13 ottobre, andrà in onda il primo episodio, diviso in due parti, intitolato Indesiderata.

Dopo un tragico incidente stradale, Fredrika Bergman inizia a lavorare come investigatrice civile per la polizia, ma la sua presenza non è ben accettata. Nel frattempo, una ragazza viene portata via da sua madre mentre si trovavano alla stazione centrale di Stoccolma. I sospetti ricadono sul padre della giovane rapita. Nella seconda parte dell’episodio, un’altra tragedia colpisce Stoccolma quando un bambino scompare improvvisamente. Fredrika, Alex e il resto del team iniziano una corsa contro il tempo per trovare il rapitore seriale prima che colpisca di nuovo.

Nel cast di Stockholm Requiem su LaF, Liv Mjönes nel ruolo della protagonista, la criminologa Fredrika Bergman; Jonas Karlsson interpreta il capo ispettore Alex Recht; Alexej Manvelov è l’irascibile collega Peder Rydh. Compongono il cast anche: Magnus Roosmann nella parte di Torbjörn Ross; Mikael Birkkjaer è Spencer Lagergrene; e Jessica Liedberg nei panni di Aina Gedda.

L’appuntamento con le repliche di Stockholm Requiem su LaF e a partire dal 13 ottobre, e poi ogni martedì alle 21:10.