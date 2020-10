Il grande giorno è arrivato con le offerte Amazon Prime Day messe in vetrina in questa giornata del 13 ottobre. In particolare gli smartphone e qualche accessorio, in questa edizione 2020 della due giorni di shopping, sono parecchio scontati. E non parliamo di esemplari di brand poco noti ma di dispositivi Samsung, Xiaomi, Huawei ma anche dei tanto ricercati iPhone Apple. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi deve cambiare il suo telefono proprio in questo momento e vuole farlo risparmiando più del solito

2 proposte per Samsung

Gli smartphone in promozione tra le offerte Amazon Prime Day non sono pochi ma tra queste spicca quella dedicata al top di gamma più recente del brand ossia il Samsung Galaxy Note 20. Il phablet di ultima generazione è venduto a 749 euro, ben al di sotto del valore di listino di 979 euro. La versione del dispositivo è quella 4G in bronzo, grigio, verde o nero. Lo sconto applicato in queste ore sull’esemplare potrebbe spingere più di qualcuno ad associare l’acquisto alle nuovissime Galaxy Buds +. I modernissimi auricolari in bianco, nero, blu e rosso sono in vendita solo a 99,90 euro.

Offerta Samsung Galaxy Note20 Smartphone, Display 6.7" Super Amoled Plus Fhd+,... La precisione di S Pen incontra la potenza di Galaxy Note20. Grazie...

Prestazioni avanzate con 8GB di RAM e il potente processore Exynos...

Offerta SAMSUNG Galaxy Buds+ Auricolari Wireless, 3 Microfoni, Controlli... Gli auricolari Galaxy Buds+ hanno un'autonomia elevata di 11 ore di...

Controlla facile lo stato della batteria degli auricolari (sinistro,...

2 proposte per Xiaomi

Tra le offerte Amazon Prime Day non potevano di certo mancare quelle dedicate al brand Xiaomi, in particolare per due smartphone dal grande successo commerciale in questo periodo. Il top di gamma recente Xiaomi Mi 10 da 8 GB di RAM e 256 GB di storage ora costa solo 588 euro e non più 899 euro con uno sconto totale di più di 300 euro. Le colorazioni disponibili sono quella blu, grigia, bianca e verde. Anche il meno accessoriato Mi Note 10 Lite costa adesso 279 euro di contro al suo valore solito di 369 euro.

2 proposte per Huawei

Doveroso è concedere il giusto spazio anche alle promozioni del brand Huawei, in particolare quelle per uno smartphone e un accessorio molto ricercato. Il dispositivo di fascia media Huawei P Smart Pro è in vendita a soli 224 euro nella sua versione in Midnight Black. Spulciando poi tra le offerte Amazon Primw Day è ancora più interessante quella dedicata alle FreeBuds Pro con adattatore Huawei AP52. Il costo complessivo sarà uguale a 179 euro.

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True... Cancellazione del rumore ottimizzata: Huawei FreeBuds Pro riconsoce i...

Voce cristallina: la modalità Voce limita i rumori circostanti e...

2 proposte per gli iPhone

Ultime ma non certo meno importanti sono le offerte Amazon Prime Day dedicate alla categoria iPhone di Apple. Il datato ma pur sempre valido iPhone 7 da 32 GBpuò essere acquistato ora a soli 379 euro. Anche il più recente iPhone XR da 128 GB è acquistabile a 619 euro, di contro il suo valore attuale di 789 euro. Insomma ce n’è per tute le tasche e le esigenze.