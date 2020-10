4 Hotel e Bruno Barbieri sbarcano nella Tuscia ad un passo dal finale di questa edizione dei record previsto proprio per martedì prossimo. Siamo ormai agli sgoccioli di questa corsa le cui riprese sono andate in scena nel periodo pre-Covid e questo ha permesso di lasciare stabili le regole del gioco, cosa ne sarà in futuro del programma? Sembra che lo chef sia pronto a tornare in pista mettendo in atto tutte le precauzioni del caso ma, fino ad allora, non ci rimane che capire cosa succederà nella penultima puntata di oggi, 13 ottobre, e quali saranno le location a confronto.

4 Hotel e Bruno Barbieri sbarcheranno nella Tuscia per mettere a confronto 4 albergatori della zona che si prenderanno a colpi di voti da 0 a 10 esaminando location, camera, servizi, prezzo dei propri avversari. La classifica parziale data dai voti dei 4 albergatori potrà essere stravolta o confermata da Bruno Barbieri che farà di tutto per mettere alla prova i suoi concorrenti. Ma quali sono le location della puntata del 13 ottobre?

Il nostro pellegrino preferito, @barbierichef, è in Tuscia pronto per una nuova puntata di #4Hotel.

Vi aspettiamo questa sera alle 21.15 su Sky Uno. pic.twitter.com/OWAGC3Dmjj — Sky (@SkyItalia) October 13, 2020

Cecilia, proprietaria da tante generazioni del Castello di Proceno, un castello medievale che si trova nel punto di incontro tra Lazio, Toscana e Umbria, costituito dal castello con torre e da altri piccoli edifici adibiti a camere, appartamenti e ristorante;

Clara, proprietaria di Residenza Palazzo Fortuna, un palazzo che sorge su esistenti strutture medioevali nel centro storico di Civita Castellana per un totale di 6 magnifiche suite per un’ospitalità di lusso;

Michela, direttrice dell’Hotel Relais Falisco a 4 stelle con 43 camere in un antico palazzo papale del 1600 nel romantico centro storico di Civita Castellana;

Federico, proprietario dell’Antico Borgo di Sutri immerso in un verde parco di 8 ettari e composto da vari edifici tra cui una chiesa in cui tutt’oggi vengono celebrati i matrimoni.

I concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi sperimentando insieme a Bruno Barbieri l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. L’ultima puntata di 4 Hotel in onda il 20 ottobre ci porterà a Palermo.