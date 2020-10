La cavalcata di successo di CoD Warzone prosegue senza intoppi. La Battaglia Reale di casa Activision, fin dal lancio, è infatti riuscita a raccogliere consensi di critica e pubblico, andando ad imporsi in un genere quasi del tutto monopolizzato da Fortnite di Epic Games. E se è vero che è possibile scaricare il titolo sparacchino in via del tutto gratuita su PC, PlayStation 4 e Xbox One, lo stesso accadrà anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, quelle PS5 e Xbox Series X attese sugli scaffali di tutto il mondo il prossimo mese di novembre.

Nel frattempo, con la Stagione 6 e le sue novità date in pasto ai fan su tutte le piattaforme di riferimento e mentre i lavori sul futuro Call of Duty Black Ops Cold War proseguono di buona lena, gli sviluppatori di Infinity Ward sono pronti ad arricchire l’esperienza ludica con un nuovo evento speciale, naturalmente dedicato all’imminente Halloween. Si tratta del primo evento tematico in-game per la giocatissima Battle Royale di Call of Duty, e che prende il nome di Haunting of Verdansk.

Da quello che sappiamo, come segnalato sulle pagine del portale GameSpot, i festeggiamenti per Halloween in CoD Warzone prenderanno il via martedì 20 ottobre, per andare avanti fino al prossimo 3 novembre. Per il momento, il team di sviluppo non ha snocciolato dettagli ufficiali sui contenuti previsti per l’iniziativa, ma la rete ha già fornito alcuni golosi indizi per i più curiosi – e impazienti. Ad esempio, molti utenti hanno già avuto modo di udire nella grande mappa di gioco alcuni suoni inquietanti, perfettamente in linea con le atmosfere della festa di Ognissanti. Non solo, nel trailer di lancio della Stagione 6 di CoD Warzone è possibile vedere alcuni frammenti di un assalto in nottura, in cui compaiono diversi pipistrelli al chiaro di luna – ovviamente piena! A chiudere, i dataminer hanno scovato segnali per una possibile attivazione di una Zombie Royale Mode, con i nemici abbattuti pronti a tornare in vita come non-morti.