C’è ancora attesa per il bonus PC, almeno per la fase di richiesta dell’incentivo che interessa tante famiglie italiane. Eppure la macchina si è messa in moto proprio per rendere possibile l’invio delle domande da parte degli utenti finali. Va specificata dunque la fase esatta in cui ci troviamo per l’attuazione della misura ma anche quali saranno i tempi per procedere alla richiesta del voucher.

La prima cosa da dire è che all’indirizzo https://voucherbul.infratelitalia.it è stata già pubblicata la piattaforma di Infratel Italia, realizzata in collaborazione con Invitalia, che serve all’accreditamento degli operatori di telecomunicazioni. Questi ultimi, se interessati ad offrire ai consumatori proprio le proposte che includono il bonus PC e internet fino alla cifra massima di 500 euro, dovranno procedere alla loro autenticazione con tutti i dati che li riguardano.

Rispetto a questo primo passaggio appena menzionato, quando saranno invece disponibili le offerte degli operatori che includono il bonus PC e internet? Proprio le società potranno caricare le loro proposte solo a partire dal prossimo 19 ottobre. Questa fase ancora non riguarderà gli utenti finali che non potranno fare altro che attendere che le promozioni associate ai voucher vengano rese pubbliche sulla piattaforma dedicata Infratel.

Secondo quanto comunicato dalla stessa Infratel attraverso un comunicato recente, sarà la volta degli utenti finali solo a fine ottobre. Insomma, dopo che gli operatori caricheranno le loro offerte che includono le proposte sia per PC che per Internet con il voucher fino a 500 euro si potrà fare richiesta di adesione. Presumibilmente la piattaforma di accesso per gli utenti finali sarà la stessa già menzionata dove gli operatori avranno caricato tutti le offerte per computer, notebook tablet ma anche per il servizio di navigazione internet a casa.

I voucher da 500 euro della cosiddetta Fase 1 sono stati previsti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 7 agosto 2020. Nonostante i tentativi di procedere celermente all’erogazione degli aiuti, sono stati necessari comunque dei tempi tecnici per l’attuazione della misura e dunque solo tra una quindicina di giorni gli italiani potranno beneficiare dell’incentivo.