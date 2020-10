Tommaso Paradiso regista del suo primo film. Lo annuncia a Maurizio Costanzo, in diretta radio, ma la notizia in effetti era nell’aria già da diversi mesi e il cantante non aveva mai fatto mistero della sua passione per il cinema né di essere a lavoro su una storia.

Oggi però il ruolo di Tommaso Paradiso alla regia prende forma e il suo primo film sta per entrare nella fase di lavorazione sul set. Il copione c’è già; le riprese inizieranno tra qualche giorno, già questa settimana pare.

I primi dettagli sul film di Tommaso Paradiso da regista sono stati confermati dallo stesso cantante su Rai Isoradio, nel programma Strada Facendo, condotto da Maurizio Costanzo. Si tratta di una storia romantica con un tocco di malinconia, una grande storia d’amore, questo è ciò che anticipa Tommaso Paradiso annunciando di firmare per la prima volta sia la regia che la sceneggiatura.

“Inizieremo le riprese proprio tra qualche giorno. È una storia romantica a tratti malinconica, che fa uscire anche qualche sorriso. Fondamentalmente è una grande storia d’amore. Firmo per la prima volta sceneggiatura e regia”, ha dichiarato Paradiso a Maurizio Costanzo.

La nuova avventura artistica dell’ex frontman dei Thegiornalisti è dunque ufficiale dopo mesi ddi voci e indiscrezioni che si rincorrevano in rete.

Per Paradiso, tuttavia, non la prima volta alle prese con un film, ma stavolta la sua partecipazione è di tutt’altra natura. Il cantante ha infatti preso parte al film Netflix Sotto Il Sole Di Riccione per un cameo: interpretava se stesso e portava nel film scritto da Enrico Vanzina e diretto da YouNuts le sue canzoni.

Ora per Paradiso inizia una inedita avventura da regista della quale aveva parlato in passato anche con Sky ai tempi della chiusura della sceneggiatura, molto apprezzata: “È un film dove si mischiano romanticismo e tanta malinconia”, aveva anticipato. “C’è un perdente, che è il protagonista, che però ha un riscatto. È la storia che avrei voluto raccontare e l’ho raccontata”.