In Regimental Sgt. Zippo di Elton John c’è tutta la psichedelia che nel Regno Unito della fine degli anni ’60 era propria delle ultime produzioni dei Beatles e dei viaggi astrali dei Pink Floyd. Lo possiamo dire perché questo brano è rimasto inedito dal 1968, quando sir Elton e il suo stretto collaboratore Bernie Taupin scelsero la canzone come title track di un album mai uscito.

Lo dice lo stesso cantautore quando parla del brano: “Doveva essere una carezza a Sgt. Peppers dei Beatles“. Regimental Sgt. Zippo di Elton John doveva far parte del disco di debutto, che tuttavia non venne pubblicato e la scelta andò su Empty Sky (1969), disco ufficiale di esordio di sir Elton.

Tuttavia niente è perduto: la traccia farà parte della raccolta Jewel Box in uscita il 13 novembre 2020 in vari formati – 4 LP, 8 CD, 3 LP e 2 LP – e includerà, oltre a b-side, almeno 60 inediti.

Recentemente Elton John ha collaborato nella bellissima The Pink Phantom dei Gorillaz dall’album Song Machine della band di Damon Albarn. Regimental Sgt. Zippo di Elton John fu registrata nel 1968 presso i DJM Studios che in quegli anni ospitavano la società editrice dei Beatles. Pochi anni dopo Elton John divenne una star mondiale, amica di John Lennon.

Sir Elton, nel brano, parla di “un piccolo uomo in un mondo di piccoli uomini”, questi ultimi capaci di fare “cose strane”, probabilmente un ritratto allegorico del periodo storico che, verso la fine degli anni ’60, era arroventato da grandi scontri e confortato da grandi rivoluzioni.

Con Jewel Box l’autore di Your Song ha dichiarato l’intenzione di ripercorrere tutta la sua carriera, specialmente nelle sfumature più nascoste – gli inediti e b-side – e nell’accorgersi dell’importante mole di materiale rispolverato ha detto: “Mi sorprendo anche io di quanto io e Bernie fossimo prolifici”.

Regimental Sgt. Zippo di Elton John, a giudicare dai commenti degli appassionati, è già un brano cult.

There’s a picture in the nursery of a well known soldier man

And he wants to be like father when he grows up if he can

His eyes survey the floorboards with his soldiers around him

But fear not for the future, you will climb the highest mountain

So Regimental Sergeant Zippo

Stand up to attention will you

Hear the bugle sounding in the morning call up rising

So your cowboy castle is standing

You’re the one who is commanding

Watch them march along the landing down the stairs

Just a small boy in a small boy’s world

And small boys do strange things

He likes to see the match sticks fly

And hear the cannons ring

For his eider down, his battle field

And in his dreams his fights are real

Until the field is won, aim, fire the guns