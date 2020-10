Davvero rilevanti i problemi Poste Mobile e anche per il servizio Casa Web di oggi 12 ottobre. Tantissimi clienti italiani stanno riscontrando malfunzionamenti al momento di questa pubblicazione che non possono per nulla essere sottovalutati.

La situazione è ben segnalata dal sito Downdector. Il servizio, almeno dalle 16 di questo lunedì segnala il primo migliaio di testimonianze di persone che lamentano l’impossibilità soprattutto di connettersi alla rete internet. Sia per quanto riguarda Poste Mobile ma anche per quello specifico per l’utenza domestica Casa Web non c’è la possibilità di navigare in alcun modo per tanti o anche con estrema difficoltà per altri.

Già la settimana scorsa si erano registrati altrettanto seri problemi Poste Mobile. Questi ultimi sono stati risolti solo dopo molte ore e hanno dato vita anche ad una formula di risarcimento per i clienti pari a 100 GB in omaggio per la navigazione. Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono giunti ancora riscontri ufficiali sulle intenzioni e i tempi di Poste per ripristinare il servizio ma questo articolo verrà costantemente aggiornato con le novità in merito al down di questo pomeriggio.

Aggiornamento 16:35 – I problemi Poste Mobile stanno continuando anche in questi minuti ed in particolari anche quelli relativi al servizio Casa Web. Crescono le lamentele dunque pure di chi utilizza la connessione di questo gestore per motivi di lavoro e dunque oggi, come pure nella settimana scorsa, non ha la possibilità di effettuare compiti importanti.+

Quali sono le modalità per ottenere assistenza Poste Mobile? Come evidenziato anche nel cinguettio subito qui in basso, si potrà provare a chiamare il numero 160 per parlare con un operatore o, in alternativa e qualora altri metodi di connessione lo permettessero, entrare beneficare della chat sul sito Poste. Per entrambi i canali i tempi di attesa potrebbero non essere molto brevi.

Ciao, per ricevere assistenza ti invitiamo a contattare il 160 o ad entrare in chat con un operatore sul sito https://t.co/DTM7unj6Nx — PosteMobile (@PosteMobile) October 12, 2020

Aggiornamento 16:55 – Il disservizio sta progressivamente rientrando