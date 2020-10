Sandra Bullock sarà la protagonista e la produttrice di un film romantico ricco d’azione. Il titolo di questo progetto è The Lost City Of D e, secondo quanto riportato dai colleghi di The Hollywood Reporter, potrebbe rappresentare l’occasione per riunire Bullock e Ryan Reynolds (Deadpool), che hanno recitato insieme in Ricatto D’Amore.

Sandra Bullock e Ryan Reynolds in Ricatto D’Amore.

Per il momento, il coinvolgimento di Reynolds è solo un’indiscrezione, non avendo di fatto nessuna conferma ufficiale. Questo nuovo film prodotto da Paramount presenterà dei protagonisti con dei caratteri diversi, delle battute spiritose e una sana dose di romanticismo. The Lost City Of D sarà diretto da Adam e Aaron Nee (conosciuti per The Last Romantic e Band of Robbers). La sceneggiatura è stata scritta da Dana Fox (autrice di The Wedding Date), che ha sviluppato un’idea di Seth Gordon (regista di Come Ammazzare Il Capo… E Vivere Felici e Baywatch).

Nel film sarà raccontata l’avventura di un’autrice, interpretata da Sandra Bullock. La donna scopre che una città che pensava di aver creato di sana pianta per i propri lavori esiste realmente. Decide quindi di intraprendere un rischioso viaggio per raggiungere questa misteriosa località.

Sandra Bullock (che nel 2010 vinse il Premio Oscar come Miglior Attrice grazie alla performance in The Blind Side) si appresta quindi a tornare sul grande schermo. La star ha recitato anche in Ocean’s 8 (spin-off al femminile della trilogia Ocean’s), Bird Box, Gravity, Corpi Da Reato e Ricatto D’Amore.

Non ci resta quindi che scoprire ulteriori dettagli su The Lost City Of D.