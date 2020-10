Il nuovo album di Max Pezzali è Qualcosa di Nuovo. Il disco è stato presentato sui canali social, nei quali è stato anche specificato il rilascio del primo singolo in radio dal 16 ottobre, che porta lo stesso titolo dell’album.

“Finché riusciremo a intravedere qualcosa di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere vivi, anche in un tempo difficile come quello che stiamo attraversando”.

Il ritorno musicale di Max Pezzali era stato annunciato da qualche mese a questa parte, per poi subire diversi slittamenti a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. L’artista avrebbe dovuto tenere due concerti allo Stadio San Siro, poi rimandati a causa del Coronavirus.

Qualcosa Di Nuovo è programmato per il 30 ottobre, ma i fan avranno già la prima anticipazione della prossima musica di Max Pezzali già nella giornata del 16 ottobre, con il primo singolo che arriverà in rotazione radiofonica. Il brano è una ballata prodotta da Michele Canova, a Los Angeles.

In questi mesi, Max Pezzali ha pubblicato una dedica per la città di Roma attraverso il brano In Questa Città, al quale ha fatto seguire Sembro Matto. Il brano è stato rilasciato anche in una versione remix, che ha raggiunto le radio subito dopo la resa originale.

Il suo ultimo album risale al 2017, anno in cui aveva deciso di rilasciare Le Canzoni Alla Radio, nel quale aveva inserito diversi inediti tra cui la title track.