La Xiaomi Mi Band 5 presto potrebbe essere in grado di misurare la temperatura corporea, migliorando ulteriormente le attività di tracciamento per la salute personale. Come riportato da ‘androidtr.es‘, nel codice sorgente dell’app Mi Fit sono state scovate alcune stringhe che farebbe proprio riferimento alla misurazione della temperatura corporea attraverso il braccialetto intelligente, ed al suo confronto con il valore ottenuto da altri dispositivi esterni (paragone reso indispensabile per la valutazione di eventuali discordanze tra la temperatura presa dalla smartband e quella derivata da altre strumentazioni dedicate, come nel caso di termometri a mercurio oppure digitali).

La Xiaomi Mi Band 5 potrebbe non essere la sola versione ad essere in grado di misurare la temperatura corporea, funzione che potrebbe arrivare anche a bordo delle varie Xiaomi Mi Band 2, 3, 4, oltre che sulla nuova Amazfit Band 5, da poco disponibile in Italia e che ricordiamo essere capace di misurare anche la saturazione di ossigeno nel sangue (potete trovare in questo articolo tutti i dettagli relativi, utili per chi volesse acquistarla). Vogliamo precisare che la funzione è stata scoperta a livello di codice, e che quindi non risulta affatto attivabile, neppure volendolo. Non è escluso che il produttore cinese possa presto renderla agibile attraverso un aggiornamento firmware, di cui adesso però non possiamo fornirvi le tempistiche precise di rilascio (sperando non occorra troppo tempo prima che ciò avvenga).

Pensate alla comodità di avere un termometro sempre a portata di polso con indosso la Xiaomi Mi Band 5 (così come le sue versioni precedenti laddove l’aggiornamento dovesse realmente coinvolgerle), cosa che si rivelerebbe particolarmente utile in questo momento storico, con l’aumento dei contagi da Covid-19 (sebbene ci sia bisogno di fare una netta distinzione tra prevenzione e psicosi). Speriamo di aver reso al meglio l’idea, restando a vostra disposizione nel caso voleste farci qualche altra domanda.