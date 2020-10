Si chiama Alta Definizione da Paura la nuova, golosa promozione avviata da MediaWorld. Mente proseguono gli sconti sulle pagine di Unieuro e i colosso dell’eCommerce Amazon si prepara all’attesissimo Amazon Prime Day 2020 – programmato ufficialmente per il 13 e 14 ottobre -, il nuovo volantino dell’azienda mette quindi sul piatto tutta una serie di offerte piuttosto interessanti. Offerte che, nello specifico e come sottolineato sul sito ufficiale della compagnia – a questo indirizzo -, saranno attive fino al prossimo 21 ottobre.

In occasione dell’iniziativa Alta Definizione da Paura, da MediaWorld troviamo dunque una vasta gamma di prodotti scontati, che spaziano dagli smartphone alle TV, passando pure per i PC e i prodotti di elettronica di consumo più in generale. Di conseguenza, in un panorama tanto ampio, abbiamo selezionato per voi le più interessanti, a partire proprio dai device mobile. Per quanto riguarda gli smartphone, troviamo prima di tutto in sconto l’iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, proposto a 979 euro. Sempre in casa Apple, abbiamo l’iPhone SE da 64 GB di memoria di archiviazione interna prezzato a 449 euro. Il tutto ad una manciata di ore dalla presentazione ufficiale di iPhone 12 e di tutte le sue varianti, prevista domani 13 ottobre 2020 con un keynote in streaming. Non manca l’offerta dedicata allo Xiaomi Redmi Note 9 da 4/128GB, in vendita a soli 179 euro, mentre l’Oppo Find X2 Lite nella colorazione Moonlight Black viene proposto a 399 euro.

Passando alle TV, nel volantino di MediaWorld di ottobre troviamo pure il Sony OLED KD65AG9 da 65 pollici, che può essere portato a casa a 2799 euro, mentre il Sony QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa in sconto a 749 euro contro i precedenti 999 euro di listino. Gli sconti toccano anche il Sony KD 65XH8077 da 65 pollici, che viene proposto a 200 euro in meno – passando a 999 euro -, mentre l’LG NAN0906NA.API da 55 pollici può essere acquistato a 799n euro, affiancato dal LG OLED 55BX6, disponibile a 1299 euro. A chiudere, è da segnalare l’iPad da 10,2 pollici del 2020 WiFi Only e 32 gigabyte di memoria a 369 euro.