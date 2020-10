Stasera finalmente incontrerò e sentirò suonare dal vivo Micol Arpa Rock. Martedì scorso, nella diretta di We Have a Dream, durante il collegamento che vedi nel video, l’ho invitata e lei ha accettato subito.

Mi sono imbattuto in Micol nell’aprile scorso perché qualcuno mi ha spedito un video di “Bella ciao” fatto da una bella ragazza che suonava l’arpa. L’ho pubblicato su Facebook, scrivendo che ignoravo chi fosse. Il giorno dopo mi è arrivata una mail:

Ciao Red sono io l’arpista del video di Bella Ciao. Sono Micol Arpa Rock ovvero arrangio i brani che hanno fatto la storia del Rock, dal Led Zeppelin, David Bowie, Springsteen, Nirvana, Genesis ecc

Immediatamente l’ho contattata e le ho chiesto di fare un collegamento nel programma che aveva sostituito il Premiato Circo Volante del Barone Rosso durante il periodo di arresti domiciliari. E sono rimasto fulminato subito dal suo sorriso e dalla positività che emanava. Poi con l’arpa arrangiava brani famosi in una maniera unica, tanto che le ho chiesto di prepararne uno per la diretta che avrei fatto con Nick Rhodes dei Duran Duran da casa sua a Londra. Lei ha eseguito “Save a parer” e Nick è rimasto piacevolmente colpito. Lo stesso è accaduto a Chris Martin che ha messo tra gli highlights del suo profilo Instagram la versione che Micol ha fatto della “A sky full of stars” dei suoi Coldplay. Ed è proprio questa canzone che Micol ha scelto di fare lunedì sera nel video di questo Red Box.

Stasera si esibirà accompagnata da basso e batteria. Le ho chiesto di mandarmi una lista dei brani che potrebbe fare. Io la copio qui sotto. Poi condividerò questo articolo sulla mia pagina Facebook

Nei commenti scrivi quale canzone vorresti sentire da questo elenco. E Micol farà la più votata.

Ah, dimenticavo, la diretta del Premiato Circo Volante del Barone Rosso andrà in contemporanea sulle homepage di:

www.optimagazine.com

www.redronnie.tv

www.roxybar.tv

e sulle mia pagine Facebook, YouTube e Twich

MICOL ARPA ROCK REPERTORIO

Arpa + Band (basso e batteria, ma tutti i brani con band possono essere suonati anche solo Arpa)

BRUCE SPRINGSTEEN – BORN TO RUN

RADIOHEAD – NO SURPRISES

MASSIVE ATTACK – TEARDROP

NIRVANA – SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

DAVID BOWIE – SPACE ODDITY

LED ZEPPELIN – STAIRWAY TO HEAVEN

GENESIS – FIRTH OF FIFTH

JEFF BUCKLEY – GRACE

PINK FLOYD – WISH YOU WERE HERE

DIRE STRAITS – ROMEO & JULIET

QUEEN – BOHEMIAN RHAPSODY

DE ANDRE’\PFM – IL PESCATORE

COLDPLAY – A SKY FULL OF STARS

AVICII – WAKE ME UP

ROBERT MILES – CHILDREN (+ sequenze elettronica)

BRANI INEDITI DI MICOL

(ARPA + BAND + SEQUENZE ELETTRONICA, IN USCITA ALBUM “PLAY” 2020)

FREESTYLE

CARIBE

ARPA LIBRE

PLAY

VELVET SPACE

PARADISE

ARPA SOLA

DE ANDRE’ – LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO

DE ANDRE’ – VERRANNO A CHIEDERTO DEL NOSTRO AMORE

DE ANDRE’ – VIA DEL CAMPO

CAT STEAVENS – MORNING HAS BROKEN

AREA – LUGLIO, AGOSTO ,SETTEMBRE (NERO)

SIGUR ROS – MED SUD I EYRUM

DAFT PUNK – GET LUCKY

MICHAEL JACKSON – HEAL THE WORLD

Micol al PIANOFORTE

GENESIS da SELLING ENGLAND BY THE POUND, DANCING WITH THE MOONLIT KNIGHT

