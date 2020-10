Maria De Filippi verso Sanremo 2021? La conduttrice Mediaset per eccellenza torna in casa Rai ma solo per un’intervista con Mara Venier, almeno per ora.

Ospite di Domenica In, Maria De Filippi ricorda la sua lunga e profittevole avventura televisiva che ha fatto tappa anche al Festival di Sanremo. Ma non solo: Maria De Filippi è stata moralmente presente al Festival anche attraverso la partecipazione di una lunga serie di concorrenti usciti proprio dal suo talent show, su Canale 5.

Di anno in anno gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi che ottengono un posto a Sanremo sono sempre di più. Dalla categoria delle Nuove Proposte a quella dei Campioni, è impossibile ormai immaginare un’edizione del Festival di Sanremo senza rappresentati di talent show e Amici guida la lista dei concorrenti.

Mentre Amadeus compone la squadra per il suo Sanremo Bis, in casa in Rai scorrono le immagini di alcuni degli ex concorrenti di Amici in gara al Festival. Sicuramente in molti si candideranno anche per il 71° Festival della Canzone Italiana e tra qualche mese conoscere i nomi degli allievi di Maria che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo a marzo, ma tornerà anche la stessa Maria De Filippi?

L’ipotesi c’è. Per Maria De Filippi non sarebbe la prima volta in Rai per il Festival di Sanremo. Nel 2017 l’abbiamo trovata al fianco di Carlo Conti e forse non sarà il 2021 l’anno giusto per il suo ritorno ma chissà che in futuro la conduttrice di Mediaset non possa riprovare la stessa esperienza. Lo farebbe, però, in modo leggermente diverso: se la godrebbe di più, o almeno questa è l’aspirazione.

Il palco dell’Ariston, si sa, incute sempre timore e Maria De Filippi non è stata da meno nel 2017. Qualora lo dovesse calcare di nuovo, il desiderio è quello di godersi pienamente l’esperienza.