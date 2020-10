Giornata triste quella di ieri per la famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto o lavorato con Luke Perry. L’attore noto al grande pubblico per il suo ruolo in Beverly Hills 90210, e per i più giovani per quello di Riverdale, ieri avrebbe compiuto 54 anni se un terribile ictus non lo avesse ucciso nel marzo del 2019. Uno dei sex symbol degli anni ’90 ci ha lasciato davvero molto presto, strappato ai suoi cari e ai suoi colleghi che in queste ore lo hanno voluto ricordare sui social postando alcune foto sul set e dietro le quinte e scrivendo per lui parole speciali.

La prima a pubblicare uno scatto recente che li vede insieme è stata proprio la sua fidanzata televisiva Jennie Garth, colei che ha prestato il volto all’amata Kelly, e che adesso ricorda l’amico fraterno con un significativo “Per sempre nel mio cuore”. Ecco la foto postata su Instagram qualche ora fa:

A lei si sono uniti anche gli altri membri del cast e in particolare, la coppia formata da “David e Donna” ovvero Tori Spelling e Brian Austin Green. L’attrice che ha interpretato Donna Martin, ha ricordato Luke Perry condividendo una foto di se stessa e di uno dei suoi figli mentre riflette su quanto sia delicata la vita scrivendo: “Li sto amando con forza in questo momento e non mi sembra giusto non ricordare che oggi è il compleanno di nostro fratello Luke. Pensare a lui e sentirne la mancanza ogni giorno. Sono molto grata di averlo incontrato..”. Brian Austin Green ha invece rilanciato: “Buon compleanno, fratello !! Ti amo”.

Non poteva mancare la dolce Brenda, Shannen Doherty, che nelle storie su Instagram ha pubblicato la foto del suo collega e amico scrivendo solo “Luke”.