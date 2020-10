Joshua Jackson al posto di Jamie Dornan in Dr Death, questa è la notizia del momento che arriva dagli Usa e che fa felici i fan dell’attore che è rimasto per sempre il nostro Pacey Witter in Dawson’s Creek. Proprio lui è stato chiamato a sostituire il re della saga di Cinquanta Sfumature nel ruolo principale della serie limitata firmata da Peacock.

Joshua Jackson è chiamato a recitare al fianco di Alec Baldwin e Christian Slater in Dr. Death visto che i ritardi dovuti al Coronavirus e alla pandemia in corso, hanno fatto slittare di troppo le riprese tanto da non permettere a Jamie Dornan, scelto nell’agosto dello scorso anno per questo ruolo, di prendere parte alla produzione. L’attore aveva già altri impegni e quindi ha dovuto dire addio al progetto proprio come è successo al regista dei primi due episodi, Stephen Frears sostituito da Maggie Kiley.

La produzione di Dr. Death inizierà questo autunno e si baserà sulla terrificante storia vera del Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson), una stella nascente nella comunità medica di Dallas. Il dottore stava costruendo un fiorente studio di neurochirurgia quando tutto è cambiato improvvisamente e i suoi pazienti iniziavano ad uscire dalla sua sala operatoria mutilati o morti. Mentre le vittime si accumulavano, due colleghi medici, il neurochirurgo Robert Henderson (Baldwin) e il chirurgo vascolare Randall Kirby (Slater) decisero di fermarlo.

La serie porta la firma di Patrick Macmanus, che funge da showrunner. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Taylor Latham sono produttori esecutivi insieme ad Hernan Lopez e Marshall Lewy of Wondery. Al momento non si conoscono altri dettagli sulla serie le cui riprese potrebbero andare avanti per tutto quest’anno e anche oltre facendo slittare la messa in onda alla prossima primavera se non all’autunno.