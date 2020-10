Quali sono i migliori CD in offerta per Prime Day? L’elenco si può dividere in due settori: il primo dedicato alla scena italiana, il secondo riservato agli artisti internazionali.

Artisti italiani

Persona di Marracash (2019) è l’ultima fatica del rapper, frutto di due anni di lavoro trascorsi a scrivere linee sulle sue vicissitudini personali.

Persona Marracash

Persona

Non può mancare Paranoia Airlines di Fedez (2019), l’ultimo disco in studio di Federico Lucia che quest’anno, in occasione del lockdown, si è rimesso all’opera sfornando nuova musica.

Offerta Paranoia Airlines Audio CD – Audiobook

01/25/2019 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (2019) è indispensabile, con canzoni di grande peso emozionale come la title track e il duetto con Jovanotti per Balla Per Me.

Offerta Accetto Miracoli Tiziano

Ferro

Il rocker di Zocca Vasco Rossi non può mancare, specialmente se consideriamo il cofanetto Modena Park che include 3 CD e 2 DVD.

Doveroso collezionare una raccolta di Ezio Bosso: And The Things That Remain è il cofanetto da 2CD e un DVD che tutti coloro che vogliono scoprire il maestro devono avere.

Artisti internazionali

Tre grandi classici sono da considerare, tra i migliori CD in offerta per Prime Day: Dangerous di Michael Jackson (1991), primo album pubblicato dell’era post-Quincy Jones.

Offerta Dangerous Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Il secondo grande classico è Nevermind dei Nirvana (1991), che non ha bisogno di presentazioni.

Terza e ultima pietra miliare è Dirt degli Alice In Chains (1995), con la bellissima e profetica Down In A Hole.

Offerta Dirt Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Il Boss non può mancare tra i migliori CD in offerta per Prime Day: Springsteen On Broadway è un live intenso e intimo.

Springsteen On Broadway Audio CD – Audiobook

12/14/2018 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Il contemporaneo offre piccole perle come Romance di Camila Cabelo, secondo album dell’artista in cui compare anche Shawn Mendes.

Offerta Romance Romance

Cabello, camila

I migliori CD in offerta per Prime Day si accompagnano anche a un’ampia scelta di vinili.