Harry Styles rilascia Golden, il nuovo singolo da Fine Line con un video molto speciale, soprattutto per i fan italiani. La clip è stata girata ad Amalfi, durante la recente permanenza dell’artista in Campania.

La notizia della sua presenza a Maiori aveva scatenato la curiosità di tutti coloro che avrebbero voluto incontrarlo. La clip girata in Italia è dedicata a Golden, brano che fa parte dell’ultimo album di successo di Harry Styles, che ha pubblicato il 13 dicembre scorso, con le hit Lights Up e Watermelon Sugar.

I presenti sono pronti a scommettere che si tratti di scene che somigliano al mondo Beatles, dal quale l’artista avrebbe tratto ispirazione per la sua prossima uscita. Golden si aggiungerebbe agli altri singoli estratti da Fine Line, che ha pubblicato come secondo album della sua carriera da solista.

L’artista britannico ha iniziato il suo percorso musicale con la partecipazione a X Factor, che ha condiviso con gli altri componenti del gruppo: Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payn e Niall Horan. Il gruppo, che ha iniziato la sua carriera nella casa discografica di Simon Cowell, si è sciolto qualche anno fa. Tutti i componenti della band hanno deciso di intraprendere la carriera da solisti, lasciando – uno dopo l’altro – la casa discografica nella quale hanno debuttato.

Il 2020 è stato anche l’anno del decennale del gruppo, che non è stato festeggiato se non con un sito ufficiale nel quale sono stati raccolti i momenti più emozionanti di questi primi 10 anni. La possibilità di una reunion è definitivamente sfumata al momento dell’addio di Louis Tomlinson, che era rimasto l’ultimo a far parte della scuderia di Simon Cowell.

Il ritorno di Harry Styles in Golden sembra quindi imminente, con la pubblicazione del video ufficiale di Golden che ha girato in Italia. I pochi giorni a Maiori si sono svolti a ritmo serrato, con i fan che sono accorsi per scoprire cosa stesse accadendo al loro artista preferito.