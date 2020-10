Cambia la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7, partita lo scorso 5 ottobre con tre episodi a sera in prima visione in chiaro.

Da lunedì 12 ottobre la sedicesima stagione della serie di Shonda Rhimes va in onda in prima serata con soli 2 episodi a sera: ad integrare l’appuntamento con la serialità targato Grey’s Anatomy 16 è la proposta, a partire dalle 23:05, di un episodio in replica di Damages, il legal drama del 2007 con Glenn Close e Rose Byrne.

Il 12 ottobre La7 trasmette gli episodi 4 e 5 di Grey’s Anatomy 16, in cui Meredith ancora ai servizi sociali continua a combattere per mantenere la sua licenza di chirurgo, dopo essere stata licenziata per aver frodato un’assicurazione a fin di bene. Ma il vero colpo di scena di questi episodi riguarda Miranda Bailey e una scoperta sorprendente che influirà sulla sua relazione col marito Ben.

Ecco le trame degli episodi di Grey’s Anatomy 16 in onda il 12 ottobre dalle 21:10, subito dopo Otto e Mezzo, intitolati rispettivamente Piovono Uomini e Respira ancora.

Dopo che Meredith ha inavvertitamente suscitato pressioni negative sul Grey Sloan, cerca di sistemare le cose con i suoi ex colleghi, mettendo a rischio le sue ore di servizio alla comunità.

Meredith ha un’audizione in tribunale dopo aver mancato alcune ore dal servizio alla comunità, mentre Bailey e Jo hanno un paziente particolare. Richard e Gemma fanno colazione insieme e le cose vanno male.

Grey’s Anatomy 16, già trasmessa nella passata stagione televisiva in anteprima assoluta per l’Italia da FoxLife, proseguirà con due episodi ogni lunedì su La7, fino al 21° che rappresenta il finale di stagione anticipato a causa del blocco della produzione per il lockdown a Los Angeles. Il set ha riaperto lo scorso settembre per le riprese della diciassettesima stagione, che debutta il 12 novembre su ABC negli Stati Uniti e non ha ancora una data d’uscita per l’Italia.