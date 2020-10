Gazzelle a Milano e Roma nel 2021 per due concerti imperdibili. L’annuncio delle date estive è di oggi e svela che Gazzelle è atteso in concerto a luglio per appuntamenti speciali che si terranno nella città di Milano e nella città di Roma.

Il primo evento è quello atteso per venerdì 16 luglio 2021 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano in occasione del Milano Summer Festival; l’appuntamento seguente è quello di giovedì 22 luglio all’Ippodromo delle Capannelle di Roma in occasione della nuova edizione di Rock In Roma.

Dopo i palasport, sono queste le prime date estive di Gazzelle in programma per il 2021. L’annuncio del tour Gazzelle 2021 arriva dopo il successo del singolo Destri, disponibile dallo scorso 25 settembre in radio e in digitale. Destri è stato pubblicato dopo mesi di silenzio da parte dell’artista e ha raggiunto il podio della classifica dei brani più acquistati.

Biglietti per Gazzelle a Milano e Roma nel 2021

I biglietti per assistere ai concerti di Gazzelle a Milano e Roma nel 2021 saranno disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 14 ottobre online sul sito e via call center e dalle ore 11.00 di lunedì 19 ottobre anche in tutti i punti vendita autorizzati. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 21.00; l’apertura delle porte è in programma alle ore 19.00 per la data di Milano e alle ore 18.30 per la data di Roma.

Di seguito i prezzi dei biglietti per i concerti estivi di Gazzelle e i settori disponibili per l’acquisto.

Prezzi dei biglietti per Gazzelle a Milano

PIT Gold – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Posto unico in piedi – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita

Prezzi dei biglietti per Gazzelle a Roma

PIT Gold – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Posto unico in piedi – € 30,00 + € 4,50 diritti di prevendita