La stagione sportiva di FIFA 21 è ufficialmente iniziata per tutti lo scorso venerdì. Dopo i vari appuntamenti in accesso anticipato, dal 1 ottobre su EA Play (per dieci ore) e dal 6 ottobre per le edizioni Champions e Ultimate, con la Standard si sono rotti tutti gli indugi. E, come di consueto, milioni sono stati gli utenti che non hanno tardato ad affollare i campi da gioco digitali di Electronic Arts.

Una community come sempre molto attiva, quella calcistico-videoludica. Che tende a gravitare in particolar modo attorno a una specifica modalità di gioco del titolo di EA. Anche in FIFA 21 il polo attrattivo maggiore è costituito dalla modalità Ultimate Team, FUT per gli amici. Un frangente ludico nel quale gli utenti possono costruire la squadra dei propri sogni, da portare poi a competere contro altri utenti nell’ecosistema multigiocatore.

E uno dei momenti in cui la sfida s’impenna nel livello è la FUT Champions Weekend League, la competizione del fine settimana che garantisce premi succulenti con cui potenziare il team.

FIFA 21 e la Weekend League di FUT, quando si gioca?

Tra pacchetti, crediti e garanzia di partecipare alla Weekend League successiva, tanti sono gli incentivi a dare il massimo nelle trenta partite a disposizione. Nel tentativo di scalare come sempre le classifiche e posizionarsi in categorie quanto più elevate possibile.

Ma, allo stato attuale, non vi è ancora una data di riferimento per la prima FUT Champions Weekend League di FIFA 21. La domanda dunque non può essere che una: quando si apriranno le danze?

In assenza di conferme ufficiali da parte di Electronic Arts, non si può che procedere a braccio. Con il mese di ottobre che è ormai bello che inoltrato, difficile che i tempi si dilatino ulteriormente. L’ipotesi più accreditata è che la prima WL si disputi già durante il prossimo fine settimana, a partire quindi dalla giornata di venerdì. Con i primi premi che verrebbero quindi elargiti giovedì 22 ottobre.

Un’ulteriore traslazione temporale in avanti porterebbe a slittamenti delle tempistiche che ci avvicinerebbero troppo al mese di novembre. Difficile che il team di sviluppo ritardi tanto l’avvio di quello che è l’appuntamento più atteso dai fan di FUT. Attendiamo dunque conferme ufficiali dagli addetti ai lavori.