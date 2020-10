La canzone più amata dei primi 45 anni di radio è di Vasco Rossi. La sua Albachiara è la più votata da chi ascolta e da chi ama la radio nell’ambito del progetto I Love My Radio che festeggia la trasmissione radiofonica in Italia. Al termine di questo post la classifica di I Love My Radio.

A scegliere le canzoni in lizza sono state le emittenti radiofonica italiane, per la prima volte unite in un grande progetto congiunto teso a decretare le più belle canzoni italiane dei primi 45 anni di radio. La classifica mostra le prime tre canzoni più amate ed apprezzate dal pubblico di tutte le età che ascolta assiduamente la radio.

A trionfare è Albachiara di Vasco Rossi la ballata pubblicata nel 1979 dall’artista di Zocca, ancora oggi tra le sue canzoni più amate in assoluto.

La canzone è stata pubblicata nel lato B dell’album Non Siamo Mica Gli Americani, rilasciato il 30 aprile 1979, poi ristampata proprio con il titolo di Albachiara grazie al suo enorme successo immediato, e in parte inaspettato. Albachiara è ancora oggi stabile nelle scalette dei concerti di Vasco Rossi, è tra le canzoni più coverizzate e cantate nonostante siano trascorsi più di 40 anni dalla sua pubblicazione.

Albachiara è in assoluto la canzone italiana più amata dei primi 45 anni di radio, quella che ha totalizzato più voti da parte del pubblico nel progetto I Live My Radio che unisce RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno.

La chiusura del progetto si è tenuta ieri sera attraverso una serata-evento condotta da Gerry Scotti che ha portato anche a svelare la classifica di I Love My Radio, le prime 3 posizioni.

I festeggiamenti dei 45 anni di radio portano a decretare i 3 brani della storia della musica italiana più apprezzati dal pubblico. A guidare la classifica di I Love My Radio c’è Albachiara di Vasco Rossi; al secondo posto A Te di Jovanotti e al terzo posto La Donna Cannone di Francesco De Gregori.