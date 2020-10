Da circa quattro mesi è disponibile un prodotto estremamente interessante in Italia, vale a dire Echo Auto. Ne abbiamo parlato a suo tempo quando ha fatto l’esordio sul mercato italiano con un approfondimento in merito. Si tratta a conti fatti dell’estensione delle funzioni di Alexa da applicare alla vostra auto, con la possibilità di collegare. Per chi non lo sapesse, infatti, la sua principale caratteristica è quella di connettersi all’App Alexa che avete scaricato sullo smartphone, regalando a tutti una nuova esperienza di utilizzo in un ambiente esterno rispetto alla propria abitazione.

Il nuovo prezzo per Echo Auto a 24 ore dal Prime Day

In sostanza, il compito di Echo Auto è quello di riprodurre contenuti dagli altoparlanti della stessa auto. Può entrare in funzione una volta connesso all’ingresso AUX o, in alternativa, collegandosi al Bluetooth dello smartphone. Una volta stabilita la connessione, potrete impartire comandi vocali ad Echo Auto, per poi riottenere una risposta in stile Alexa. O soddisfando le vostre curiosità, o facendo riprodurre un brano direttamente da Amazon Music tramite le casse della vettura.

Ebbene, a poche ore dal Prime Day di Amazon in programma da domani 13 marzo, registro un’enorme promozione da parte dello store, che per pochi minuti (presumibilmente) ha deciso di rendere disponibile uno sconto di 25 euro per l’acquisto del prodotto. A conti fatti, si tratta di un risparmio pari quasi al 50% rispetto al prezzo di listino e a quello disponibile per tutti questi mesi all’interno dello store.

Dato il peso dell’offerta, è altamente probabile che ci sia un numero limitato di prodotti disponibile al prezzo indicato. Dunque, se siete realmente interessati all’acquisto di Echo Auto ad un prezzo che prima di oggi non si era mai visto in Italia, avete la possibilità di anticipare il Prime Day di Amazon per questo 2020.