Annunciata in anteprima al New York Comic-Con 2020, American Gods 3 è in arrivo sugli schermi americani e prossimamente anche in Italia. La serie racconta l’epica storia di un’inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia.

Ricky Whittle (The 100) interpreta l’ex galeotto Shadow Moon, un uomo a servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane (Deadwood, John Wick). Nel corso degli episodi scoprirà non solo che il suo carismatico ma inaffidabile capo in realtà è il Dio norreno Odino, ma anche che è suo padre.

In American Gods 3, Shadow è in fuga dal suo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, con l’intento di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Ma presto scopre che le acque apparentemente calme della sua città hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L’unica scelta – ed è una scelta obbligata – è decidere che tipo di dio essere.

Al panel virtuale dedicato al lancio della terza stagione hanno partecipato l’autore e creatore della serie Neil Gaiman, e i membri del cast di American Gods: Ricky Whittle (Shadow Moon), Emily Browning (Laura Moon), Yetide Badaki (Bilquis), Bruce Langley (Tech Boy), Omid Abtahi (Salim) e la new entry Ashley Reyes (Cordelia).

American Gods 3 sarà disponibile in streaming su Prime Video a partire dall’inizio del 2021, a due anni di distanza dal rilascio della seconda stagione. Tra i produttori esecutivi figurano Bryan Fuller, Michael Green e Neil Gaiman, scrittore del romanzo originale da cui è tratta la serie televisiva.

Ecco il teaser trailer pubblicato da Amazon:

American Gods vede inoltre la partecipazione di Crispin Glover (Ritorno al futuro) nei panni di Mr. World, Demore Barnes (12 Monkeys, Waco) è Mr. Ibis; Devery Jacobs (Cardinal, The Order) interpreta Sam Black Crow; Blythe Danner (Huff, Will & Grace) è Demeter; Marilyn Manson (Salem, Sons of Anarchy) è Johan Wengren; Julia Sweeney (Shrill, Saturday Night Live) è Hinzelman; Iwan Rheon (Game of Thrones, InHumans) è Liam Doyle; Danny Trejo (Machete) è Mr. World; Peter Stormare (Fargo, Prison Break) è Czernobog; Denis O’Hare (True Blood, Dallas Buyers Club) è Tyr; Lela Loren (Power, Altered Carbon) è Marguerite; Dominique Jackson (Pose) è Ms. World; Wale (American Honey, Godfather of Harlem) è Chango, Herizen Guardiola (The Get Down) è Oshun, e Eric Johnson (The Girlfriend Experience, Vikings) nel ruolo di Chad Mulligan.