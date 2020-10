Le conseguenze del coronavirus sulla Serie A sono particolarmente a lungo termine. L’ombra lunga gettata dalla pandemia sulla passata edizione del campionato non sembra volersi accorciare. E conseguenze importanti potrebbero esserci anche per la competizione di questa stagione.

Il recente forfait del Napoli nel match che si sarebbe dovuto giocare a Torino contro la Juventus rischia di essere solo il primo di molti casi. Il protocollo, citando il Presidente dei bianconeri Agnelli, è chiaro: sotto una determinata soglia di contagi in prima squadra, si gioca. Ma cosa si fa se l’alt arriva da organi extra calcistici?

Si prova dunque a trovare una quadra alla Serie A di quest’anno, per cercare di evitare in tutti i modi corse disperate dell’ultimo minuto. Anche perchè, con il rinvio di un anno degli Europei (che si sarebbero dovuti disputare questa estate, ndr) non c’è margine di manovra.

La Serie A ai tempi del Covid, come concludere la stagione 2020/21?

Difficile che il giudice sportivo stabilisca il rinvio di Juventus-Napoli. Si verrebbe a creare un precedente che andrebbe ad alterare equilibri preesistenti già di per sè precari. Ma cosa fare se la situazione dovessere diventare critica? L’opzione col maggiore appeal sarebbe quella di generare un ecosistema sportivo sulla falsariga di quello dell’NBA. Vale a dire, in caso di positività manifeste, squadre in mini-lockdown da due settimane con tamponi a tappeto e uscite consentite solo per le partite.

Una strada che di certo sarebbe poco apprezzata da parte degli atleti, ma che potrebbe essere un buon compromesso per permettere la disputa della Serie A 2020/21. In alternativa, ma altamente rischiosa, è la presa in considerazione dei paly off per l’assegnazione dello scudetto.

Un’opzione che aprirebbe la strada a scenari interessanti, sebbene i risultati del campo potrebbero generare sorprese dell’ultimo minuto, complice la formula particolarissima e che non da scampo.

Uno scenario in dinamico divenire, con le decisioni che potrebbero arrivare tra qualche settimana. Il tempo necessario per poter valutare attentamente tutti gli elementi a disposizione e trovare una soluzione valida per tutti.