Sono già tante le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S21 Ultra, che completerà il trio composto dai Samsung Galaxy S21 e S21 Plus. Chiaramente parliamo del dispositivo più avanzato della linea, e che quindi dovrebbe presentare le specifiche tecniche più interessanti. Come riportato da ‘gizchina.com‘, a seconda dei mercati di destinazione lo smartphone si equipaggerà con i processori Snapdragon 875 o Exynos 2100, montando uno schermo OLED con risoluzione 2K ed una frequenza di refresh rate di 120 o 144 Hz.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra includerà una batteria da 5000mAh (che non perderà la propria efficienza a dispetto delle nuove caratteristiche del display), con supporto alla ricarica rapida a 65W (come pure wireless e inversa, che certamente faranno parte anch’esse del pacchetto). Il comparto fotografico del dispositivo non sarà da meno: si parla di ben cinque sensori, di cui il principale corrispondente al nuovo ISOCELL Bright HM2 da 108MP. Il device sarà in grado di supportare la videoregistrazione a 1080p a 240fps, 4K a 120fps e 8K a 30fps.

Per quanto plausibili sarà meglio prendere con le pinze le indicazioni di cui sopra, che dovranno comunque essere confermate dal produttore asiatico quando arriverà il momento (ricordiamo che la gamma non verrà presentata prima della fine del prossimo febbraio, periodo che dista ancora diversi mesi dal frangente attuale). In ogni caso, secondo alcune fonti il Samsung Galaxy S21 Ultra potrebbe includere all’interno della sua confezione di vendita anche un pennino, altra voce ancora tutta da dimostrare e di cui vi avevamo già parlato in questo articolo (che potrebbe eventualmente decretare la fine della serie Note, che a quel punto non avrebbe più ragione di esistere). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.