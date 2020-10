Prepariamoci al peggio ossia al calcetto sospeso ovunque in Italia. Il riferimento è dunque allo sport amatoriale tra bambini, giovani e adulti ma anche ai campionati dilettantistici. Un fermo davvero sostanziale che potrebbe essere deciso nelle prossime ore, al massimo domani 13 ottobre. Di contro allo scenario più cupo, c’è una specifica strategia che starebbe cercando di perseguire il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, anche se con poche speranze.

La situazione attuale è la seguente: non si può certo negare che il calcetto sia uno sport di contatto e visto l’impennata di contagi da Covid-19 registrati in Italia negli ultimi giorni, l’intenzione mirata è quella di evitare assembramenti di qualsiasi tipo presso le strutture adibite al gioco prima e post allenamento ma anche durante le partite vere e proprie. Lasciando inalterati (almeno per ora) i campionati di serie A, B e C, si procederebbe invece al blocco di qualsiasi attività non agonista ma pure del settore dilettantistico.

Un confronto tra Governo, regioni e Comitato Tecnico Scientifico ci sarà nella giornata di domani 13 ottobre. Il ministro della Salute Speranza sembrerebbe premere per il calcetto sospeso ovunque in Italia e non soltanto in quelle regioni con un tasso di contagi più elevato. Di contro a questa posizione così ferma ci sarebbe quella meno intransigente proprio del ministro dello Sport Spadafora, almeno secondo quanto riportato dal Corriere della Sport. Secondo il noto organo di stampa si starebbe spingendo verso una mediazione ossia bloccare del tutto il calcetto amatoriale ma non i campionati dilettantistici che dovrebbero procedere regolarmente.

Se dovesse essere confermata la decisione del calcetto sospeso nelle prossime ore, quando la misura di blocco entrerà in vigore e dunque non si potrà più scendere in campo? Dalla decisione del Governo ai fatti concreti potrebbero passare solo un paio di giorni e già da giovedì 15 non sarebbero più possibile allenarsi. La situazione è in continuo divenire, ogni nuovo aggiornamento verrà prontamente riportato sulle nostre pagine.