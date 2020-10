Dopo avervi poco fa parlato in questo articolo del confronto tra iPhone 12 e iPhone 12 Mini eccoci qui pronti a darvi altre indicazioni sul melafonino che verrà, la cui presentazione resta attesa per domani 13 ottobre. Come riportato da ‘9to5mac.com‘, Max Weinbach è entrato in azione, svelando qualche particolare in più su questa prossima generazione, a partire dall’autonomia, che migliorerà per quanto riguarda iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, nell’ordine di almeno un’ora in più. iPhone 12 Mini, invece, dovrebbe fare peggio di iPhone 11 in quanto più piccolo e quindi non in grado di allocare batterie con maggiore capacità (vi ricordiamo che il melafonino in questione dovrebbe montare uno schermo con diagonale di 5.4 pollici).

A bordo degli iPhone 12 migliorerà anche il Face ID grazie all’impiego di un nuovo algoritmo (dynamic zoning algorithm), volto ad ottimizzarne le prestazioni, magari per un riconoscimento ed uno sblocco più rapido e preciso. Il modello più piccolo presenterà un notch più contenuto in senso orizzontale, e leggermente più espanso in verticale, proprio per consentire la collocazione del Face ID.

La fotocamera degli iPhone 12 si conferma essere l’elemento destinato a stupire gli utenti: zoom ottico (4x sul Pro e 5x sul Pro Max) e digitale migliorati (in particolare quest’ultimo combinerà differenti fotogrammi a diversi livelli di zoom, passando poi la palla ad un algoritmo ispirato alla tecnologia Deep Fusion per l’allineamento dei fotogrammi e l’ottimizzazione della nitidezza, a cui infine subentrerà lo Smart HDR 3), ottica ultra-grandangolare con una più ampia apertura, ottimizzazione della minima distanza per quanto riguarda la messa a fuoco (ci si potrà avvicinare di 2,2cm in più rispetto ad un soggetto continuando comunque ad averlo a fuoco di quanto si facesse con iPhone 11 Pro), videoregistrazione 4K a 120gps e 4K a 240fps per iPhone 12. Vi aspettavate per caso di più?