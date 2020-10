Gli Echo Dot sono i protagonisti assoluti delle offerte anticipate Amazon Prime Day. La due giorni di shopping sfrenato per gli abbonati Prima appunto partirà a mezzanotte ma è già possibile ottenere dei forti sconti proprio sugli smart speaker a marchio del noto store. I prezzi sono al minimo storico, addirittura eguagliati a quelli del Black Friday, dunque vale decisamente la pena tenerli d’occhio.

Il prezzo più basso è riservato all’Echo Dot di terza generazione che arriva a costare già in questo momento solo 19,90 euro. Un taglio deciso considerando il valore medio del dispositivo non inferiore ai 40 euro. Le colorazioni disponibili sono sempre quattro, dunque quella antracite, grigio chiara, melange e malva. La disponibilità del prodotto è immediata.

Sempre in sconto tra le offerte anticipate per l’Amazon Prime Day c’è quella che vede l’Echo Dot di terza generazione in bundle con un altro dispositivo interessante come l’Amazon Smart Plug ovvero la presa intelligente con connettività Wi-Fi che consente di utilizzare i comandi vocali ad Alexa per azionare elettrodomestici o altri device. Il prezzo finale al pubblico è di 29,90 euro.

Non potevano mancare anche un altro paio di offerte per l’Echo Dot in abbinamento con delle lampadine intelligenti per la casa smart. Tra le offerte anticipate dell’Amazon Prime Day c’è una prima proposta che prevede l’acquisto dell’altoparlante con l’aggiunta di una lampadina intelligente LIFX White, naturalmente compatibile con Alexa e dunque controllabile attraverso i comandi vocali. Il prezzo di questa soluzione è di 24,90 euro. Come seconda opzione, per finire, c’è quella che prevede sempre l’altoparlante Echo Dot ma con lampadina intelligente a LED Philips Hue Color, compatibili sia con Bluetooth e Zigbee e naturalmente con Alexa. Il prezzo finale, in quest’ultimo caso è di 39,90 euro, con spedizione del pacco immediata come in tutti gli altri casi.

